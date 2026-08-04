ट्रंप की धमकियों से नहीं डरा हिंदुस्तान, जुलाई में भर-भरकर खरीदा रूसी तेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत ने जुलाई में रूस से रिकॉर्ड 2.8 मिलियन बैरल तेल आयात किया.

कुल तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी 55% से अधिक हुई.

अमेरिकी धमकी के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कीं.

भू-राजनीतिक तनाव के कारण रूसी तेल भरोसेमंद विकल्प बना.

India Oil Import from Russia: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि जो भी देश रूस से तेल और गैस खरीदेगा उस पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा. हालांकि, जुलाई 2026 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 2.8 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से तेल आयात कर यह साबित कर दिया कि ट्रंप की धमकियों कस उस पर कोई असर नहीं है और वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

रूस से बंपर हुई तेल की खरीदारी

यह इतिहास में पहली बार है, जब भारत के कुल तेल आयात में अकेले रूसी तेल की हिस्सेदारी ने 55% के आंकड़े को भी पार कर लिया है. जुलाई के महीने में भारत ने प्रतिदिन के हिसाब से कुल 49.6 लाख बैरल तेल का आयात किया, जिनमें से आधे से अधिक हिस्सा अकेले रूस का था. इससे एक महीने पहले यानी कि जून में रूस से आयात 27 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो जुलाई में 1.5% बढ़कर अपने ऑल-टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया.

नहीं चली ट्रंप की दादागिरी

अमेरिकी सीनेट में रूस से तेल खरीदने वाले देशों जैसे कि भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया था. हालांकि, भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया और देश की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता दी.

रूसी तेल इन दिनों इसलिए भी भारत के लिए सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित जरिया साबित हुआ क्योंकि होर्मुज (Strait of Hormuz) और लाल सागर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का माहौल है, जिससे उन रूट्स के लिए शिपिंग में दिक्कतें आ रही हैं. हालांकि, रूस ने क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट पहले से घटाकर सिर्फ 2-3 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है, लेकिन चूंकि रूस से सप्लाई लगातार बनी हुई है इसलिए भारत रूस से तेल लेना जारी रखा है.

दूसरे सप्लायर्स की क्या है स्थिति?

जुलाई के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अमेरिका-ईरान में तनाव और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारतीय रिफाइनरियों ने पश्चिम एशियाई सप्लायरों से तेल खरीद रहा है.

जुलाई में भारत के लिए क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर सऊदी अरब रहा, जिसका एक्सपोर्ट जून के 2.9 लाख बैरल प्रति दिन से बढ़कर जुलाई में 4.2 लाख प्रति दिन हो गया. जुलाई में इराक से भी खरीदारी जून के 67,100 बैरल प्रति दिन से बढ़कर जुलाई में 1.3 लाख प्रति दिन हो गया. कुवैत ने भी जुलाई में भारत में 51,600 बैरल प्रति दिन कच्चा तेल भेजा है.

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