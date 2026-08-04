आज बैंक बंद है क्या? मंगलवार को क्या है छुट्टी का कारण

Bank Holiday Tuesday 4 August 2026: अगर आज यानी मंगलवार, 4 अगस्त को आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें. यहां से आपको पता चलेगा कि आज आपके शहर में बैंक बंद हैं या खुले हैं. दरअसल, आज देशभर में बैंक बंद नहीं हैं. लेकिन, कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहार के कारण बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

क्या आज पूरे देश में बैंक बंद हैं?

नहीं, 4 अगस्त 2026 को देशभर में बैंक अवकाश नहीं है. ज्यादातर राज्यों में बैंक नॉर्मल तरीके से और अपने समय पर खुले रहेंगे और सभी बैंकिंग सेवाएं भी मिलेंगी.

ट्रंप की धमकियों से नहीं डरा हिंदुस्तान, जुलाई में भर-भरकर खरीदा रूसी तेल

कहां बंद रहेंगे बैंक?

RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार आज त्रिपुरा, अगरतला में केर पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. केर पूजा, राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है, इसलिए छुट्टी केवल वहीं लागू होगी. बाकी राज्यों में बैंक नॉर्मल तरीके से काम करेंगे.

ऑनलाइन बैंकिंग पर पड़ेगा असर?

अगर आपके राज्य में बैंक शाखा बंद भी है, तब भी UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी. यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कैश निकासी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है.

अमेरिका में नौकरी करना होगा महंगा? H-1B वीजा रिन्यू कराने पर बढ़ सकती है फीस

अगली बैंक छुट्टी कब है?

अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस, दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और कई क्षेत्रीय त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य का हॉलिडे कैलेंडर जरूर देख लें.