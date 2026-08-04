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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज बैंक बंद है क्या? मंगलवार को क्या है छुट्टी का कारण

आज बैंक बंद है क्या? मंगलवार को क्या है छुट्टी का कारण

Bank Holiday Tuesday 4 August 2026: क्या आज 4 अगस्त 2026 को बैंक बंद हैं? जानिए मंगलवार को किस राज्य में बैंक अवकाश है, छुट्टी का कारण क्या है और क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Aug 2026 09:28 AM (IST)
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Bank Holiday Tuesday 4 August 2026: अगर आज यानी मंगलवार, 4 अगस्त को आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें. यहां से आपको पता चलेगा कि आज आपके शहर में बैंक बंद हैं या खुले हैं. दरअसल, आज देशभर में बैंक बंद नहीं हैं. लेकिन, कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहार के कारण बैंक शाखाओं में छुट्टी रहेगी. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं. 

क्या आज पूरे देश में बैंक बंद हैं?
नहीं, 4 अगस्त 2026 को देशभर में बैंक अवकाश नहीं है. ज्यादातर राज्यों में बैंक नॉर्मल तरीके से और अपने समय पर खुले रहेंगे और सभी बैंकिंग सेवाएं भी मिलेंगी. 

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कहां बंद रहेंगे बैंक?
RBI के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार आज त्रिपुरा, अगरतला में केर पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. केर पूजा, राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है, इसलिए छुट्टी केवल वहीं लागू होगी. बाकी राज्यों में बैंक नॉर्मल तरीके से काम करेंगे. 

ऑनलाइन बैंकिंग पर पड़ेगा असर?
अगर आपके राज्य में बैंक शाखा बंद भी है, तब भी UPI, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी. यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कैश निकासी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. 

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अगली बैंक छुट्टी कब है?
अगस्त महीने में स्वतंत्रता दिवस, दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और कई क्षेत्रीय त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य का हॉलिडे कैलेंडर जरूर देख लें. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Aug 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Bank Business News Bank Holiday
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