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हिंदी न्यूज़बिजनेसबदल गए इमिग्रेशन नियम, अमेरिका और कनाडा जाने वालों पर बड़ा असर

बदल गए इमिग्रेशन नियम, अमेरिका और कनाडा जाने वालों पर बड़ा असर

सितंबर में अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और साइप्रस के इमिग्रेशन नियमों में बदलाव हो रहे हैं. कुछ आवेदकों के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे. जानिए आवेदकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Sep 2026 07:09 PM (IST)
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सितंबर में विदेश जाने की तैयारी कर रहे भारतीयों के लिए कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा एक्सटेंशन, छात्रों के रहने के नियम और ग्रीन कार्ड आवेदन की जांच में बदलाव होगा. वहीं बेल्जियम के फ्लान्डर्स इलाके में नया चार्ज लगेगा और साइप्रस में कुछ आवेदकों के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे. ऐसे में इस महीने आवेदन करने वालों को नए नियमों और तारीखों का खास ध्यान रखना होगा.

9 सितंबर से कुछ अमेरिकी कंपनियों को H-1B और L-1 स्टेटस एक्सटेंशन के लिए एकस्ट्रा फीस देनी होगी. H-1B के लिए ये फीस 4,000 डॉलर और L-1 के लिए 4,500 डॉलर होगी. ये उन कंपनियों पर लागू होगी जिनके अमेरिका में कम से कम 50 कर्मचारी हैं और आधे से ज्यादा कर्मचारी H-1B, L-1A या L-1B स्टेटस पर हैं. ये फीस एक ही कंपनी में काम जारी रखने वाले कर्मचारी के एक्सटेंशन पर भी लग सकती है.

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छात्रों के लिए बदलेगा नियम

15 सितंबर से F-1 छात्रों और J-1 एक्सचेंज विजिटर्स के लिए ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम बदल जाएगा. अब छात्रों को I-94 पर एक फिक्स तारीख मिलेगी, जो आम तौर पर उनके प्रोग्राम के समय से जुड़ी होगी और 4 साल से ज्यादा नहीं होगी. ज्यादा समय की जरूरत पड़ने पर उन्हें स्टे बढ़ाने के लिए आवेदन करना पड़ सकता है. छात्रों को अपने I-20 या DS-2019, OPT और ट्रैवल प्लान की भी जांच करनी चाहिए.

Canada में भी बदलाव

1 सितंबर से कनाडा में छात्रों के स्टडी परमिट के लिए ज्यादा फंड दिखाना जरूरी होगा. यानी भारतीय छात्रों को आवेदन करते समय अपनी फाइनेंशियल हालात का ज्यादा सबूत देना होगा. 15 सितंबर से Form I-539 और I-765 के नए वर्जन इस्तेमाल करने होंगे. इसके बाद पुराने फॉर्म से भेजे गए आवेदन USCIS रिजेक्ट कर सकता है.

ग्रीन कार्ड की जांच होगी ज्यादा

18 सितंबर से पब्लिक चार्ज नियम बदलेंगे. अधिकारियों को उम्र, स्वास्थ्य, परिवार, फाइनेंशियल स्थिति, शिक्षा और स्किल्स जैसी चीजों को देखकर आवेदन की जांच करने की ज्यादा छूट होगी. कुछ सरकारी फायदा भी देखे जा सकते हैं. नया फॉर्म  I-485 भी इसी तारीख से जरूरी होगा.

फ्लान्डर्स में 1 सितंबर से सिंगल परमिट के हर आवेदन पर 180 यूरो का नया चार्ज लगेगा. ये नया आवेदन और रिन्यूअल दोनों पर लागू होगा और आमतौर पर कंपनी इसे देगी.

साइप्रस में कुछ इमिग्रेशन परमिट के लिए 1 सितंबर से हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV और सिफलिस की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ TB जांच की चेस्ट X-ray देनी होगी. डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कराना पड़ सकता है. पहले से कुछ समय के लिए रेजिडेंस परमिट रखने वाले कुछ लोगों को छूट मिलेगी.

आवेदन से पहले सही फॉर्म, फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जांच लें. छात्रों को अपनी पढ़ाई की आखरी तारीख और ट्रैवल प्लान देखना चाहिए, जबकि ग्रीन कार्ड आवेदकों को आय, नौकरी और फाइनेंशियल स्थिति से जुड़े रिकॉर्ड तैयार रखने चाहिए.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Immigration Rules Indian Applicants
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