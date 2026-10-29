दूध 8 रुपए महंगा, सरकार का फैसला, अब कितने का मिलेगा एक लीटर?

दीवाली से पहले आम जनता को बड़ा झटका लगा है. महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. अब कर्नाटक में नंदिनी दूध महंगा हो गया है. कर्नाटक कैबिनेट ने 1 नवंबर से दूध की कीमतें 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है. टोंड मिल्क (नीला पैकेट) जो अभी 46 रुपये का है, वो 54 रुपये का हो जाएगा.

राज्य के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि 8 रुपए में से 7 रुपए सीधे किसानों को जाएंगे और एक रुपया मिल्क कोऑपरेटिव KMF को मिलेगा. इससे किसानों को कुल 47 रुपये प्रति लीटर मिलने लगेंगे. टोंड मिल्क (नीला पैकेट) जो अभी 46 रुपये का है, वो 54 रुपये का हो जाएगा.

बता दें कि किसानों ने सरकार से दूध पर 10 रुपए बढ़ाने की मांग की थी और कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे. राज्य में साल 2022 के बाद 5वीं बार दाम बढ़े हैं. सरकार का कहना है कि किसानों की लागत बढ़ी है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा.