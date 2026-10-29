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दूध 8 रुपए महंगा, सरकार का फैसला, अब कितने का मिलेगा एक लीटर?

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 29 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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दीवाली से पहले आम जनता को बड़ा झटका लगा है. महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है. अब कर्नाटक में नंदिनी दूध महंगा हो गया है. कर्नाटक कैबिनेट ने 1 नवंबर से दूध की कीमतें 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है. टोंड मिल्क (नीला पैकेट) जो अभी 46 रुपये का है, वो 54 रुपये का हो जाएगा. 

राज्य के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि 8 रुपए में से 7 रुपए सीधे किसानों को जाएंगे और एक रुपया मिल्क कोऑपरेटिव KMF को मिलेगा. इससे किसानों को कुल 47 रुपये प्रति लीटर मिलने लगेंगे. टोंड मिल्क (नीला पैकेट) जो अभी 46 रुपये का है, वो 54 रुपये का हो जाएगा. 

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बता दें कि किसानों ने सरकार से दूध पर 10 रुपए बढ़ाने की मांग की थी और कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे थे. राज्य में साल 2022 के बाद 5वीं बार दाम बढ़े हैं. सरकार का कहना है कि किसानों की लागत बढ़ी है, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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