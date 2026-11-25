सोने की कीमतों में हाल के दिनों में लगातार तेज गिरावट देखनी को मिली है. भारत में भी सोना अपने ऊंचे स्तर से काफी नीचे आ चुका है. इसके बावजूद दुनिया के बड़े वित्तीय संस्थानों में शामिल UBS को आने वाले समय में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद है. बैंक ने दिसंबर 2027 तक सोने का भाव 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान बरकरार रखा है. भारतीय मुद्रा में यह करीब 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बैठता है.

हालांकि, यह UBS का अनुमान है, सोने की कीमत बढ़ने की गारंटी नहीं. फिलहाल मजबूत अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और वैश्विक बाजारों में निवेशकों की बदलती रणनीति के कारण सोने पर दबाव बना हुआ है. इसके अलावा UBS का मानना है कि लंबे समय में कई ऐसे कारण हैं, जो सोने की मांग को सहारा दे सकते हैं.

सोने की कीमतों में कितनी आई गिरावट?

भारत में सोना जनवरी में करीब 1.80 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो अब गिरकर लगभग 1.20 लाख रुपए पर आ गया है. यानी कीमतों में करीब 27% की गिरावट आई है. वहीं, आज यानी 25 नवंबर को MCX पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर 1.3% गिरकर 1,20,314 रुपए पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना 3,531 डॉलर प्रति औंस यानी करीब 1.05 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

UBS को क्यों है सोने में तेजी की उम्मीद?

UBS के मुताबिक, सोने की कीमतों को लंबे समय में चार चीजें सहारा दे सकती हैं. इनमें केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी, दुनिया भर में बढ़ता सरकारी कर्ज, भू-राजनीतिक तनाव और चीन से आने वाली मांग शामिल हैं. केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए सोना खरीद रहे हैं. इससे इसकी मांग बनी रह सकती है.

दूसरे बड़े बैंक क्या लगा रहे हैं अनुमान?

सोने की कीमतों को लेकर दूसरे वैश्विक बैंक भी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं.

Goldman Sachs: 2027 के अंत तक 4,650 डॉलर प्रति औंस यानी करीब 1.39 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम.

2027 के अंत तक 4,650 डॉलर प्रति औंस यानी करीब 1.39 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम. CIBC: 2027 में 5,200 डॉलर प्रति औंस यानी करीब 1.55 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम.

भारतीय निवेशकों पर क्या होगा असर?

भारत में सोने की कीमत सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इसका असर रुपये और डॉलर की विनिमय दर पर भी पड़ता है. ऐसे में रुपया मजबूत होने पर घरेलू बाजार में तेजी का असर कम हो सकता है, जबकि कमजोर रुपया कीमतों को और बढ़ा सकता है.

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