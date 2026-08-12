दिन के 43 लाख कमाते हैं एन. चंद्रशेखरन, जानिए टाटा सन्स के चेयरमैन की नेट वर्थ

N Chandrasekaran Salary: देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में शामिल टाटा ग्रुप की कमान संभालने वाले एन. चंद्रशेखरन भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉरपोरेट अधिकारियों में शामिल रहे हैं. आज ही उन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से ही उनकी कमाई और नेटवर्थ की खूब चर्चा हो रही है.

टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरी से नहीं बल्कि कंपनी के मुनाफे और कमीशन से भी आता है. FY26 में उन्हें टाटा सन्स से कुल 158.66 करोड़ रुपये का मेहनताना मिला है. अगर इसे पूरे साल के 365 दिनों में बांटकर देखें तो ये रकम करीब 43.47 लाख रुपये रोज का बैठती है.

158 करोड़ रुपये की कमाई में क्या-क्या शामिल?

टाटा सन्स की FY26 की सलाना रिपोर्ट के मुताबिक, चंद्रशेखरन को 17.97 करोड़ रुपये सैलरी और दूसरे फायदों के तौर पर मिले. इसके अलावा उन्हें 140.69 करोड़ रुपये प्रॉफिट-लिंक्ड कमीशन मिला है, यानी उनकी कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी के मुनाफे पर मिलने वाले कमीशन से आया है. FY26 में उनका कुल मेहनताना पिछले साल के 155.81 करोड़ रुपये से करीब 1.8 फीसदी ज्यादा रहा.

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कौन हैं एन. चंद्रशेखरन?

नटराजन चंद्रशेखरन सन 1987 में टाटा ग्रुप से जुड़े थे और बाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और एमडी बने. फिर साल 2017 में उन्होंने टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभाला. चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप में टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एयरलाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और दूसरे नए कारोबारों में भी काफी ज्यादा काम किया है.

सैलरी से ज्यादा कमीशन से होती है कमाई

चंद्रशेखरन के सैलरी की सबसे खास बात है कि इसमें फिक्स्ड सैलरी से प्रॉफिट-लिंक्ड कमीशन का हिस्सा काफी बड़ा है. FY26 में उन्हें 17.97 करोड़ रुपये सैलरी और फायदे मिले, जबकि कमीशन ही अकेले 140.69 करोड़ रुपये था. इसका मतलब है कि टोटल मेहनताना का करीब 89 फीसदी हिस्सा सिर्फ कमीशन से आया है.

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कितनी है चंद्रशेखरन की नेटवर्थ?

टाटा सन्स की सलाना रिपोर्ट में उनकी कुल निजी नेटवर्थ का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है. इसलिए इंटरनेट पर मौजूद अलग-अलग अनुमान को नेटवर्थ मानना सही नहीं है. उनकी कमाई का असली आंकड़ा टाटा सन्स की वार्षिक रिपोर्ट में है और इसके मुताबिक FY26 में उन्हें 158.66 करोड़ रुपये मिले हैं.