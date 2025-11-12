म्यूचुअल फंड्स का नया रिकॉर्ड, निवेशकों ने जमकर किया निवेश, जानें कौन सा फंड रहा सबसे हिट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Mutual Fund AMFI Data: म्यूचुअल फंड निवेशकों ने अक्टूबर महीने 24,690 करोड़ रुपए का नेट इक्विटी इनफ्लो बनाया है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने जानकारी दी है कि, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) अक्टूबर में बढ़कर 79.87 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े के पार चली गई.

जो कि सितंबर महीने में 75.61 लाख करोड़ रुपये था. हालांकि, सितंबर महीने में डेट फंड्स से 1.02 लाख करोड़ की निकासी की गई थी. इसके बाद अगले ही महीने अक्टूबर में निवेशकों ने इस ट्रेड को पूरी तरह से बदल दिया और 1.59 लाख करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया. साथ ही लिक्विड फंड में भी की गई निकासी को निवेशकों ने बदलते हुए अक्टूबर महीने में 89,375.12 करोड़ रुपए का निवेश किया.

म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या बढ़ी

अक्टूबर महीने में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी. इस दौरान फोलियो की कुल संख्या बढ़कर 25.60 करोड़ हो गई, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 25.19 करोड़ था. बीते महीने 18 नई ओपन एंडेड स्कीमें लॉन्च की गई थी, जिनके ज़रिए कंपनियों ने करीब 6,062 करोड़ रुपये जुटाए थे.

एएमएफाई के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में नेट इक्विटी इनफ्लो 24,690 करोड़ रुपये रहा था. वहीं, गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों ने भरोसा कम जताया था. जिससे यह आंकड़ा थोड़ा घटकर 7,743 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था, जो सितंबर में 8,363 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर था.

क्या कहते है आंकड़े?

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) अक्टूबर महीने में मजबूत स्थिति दिखाते हुए 79.87 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई. सिंतबर में यह नंबर 75.61 लाख करोड़ रुपए था. जिसका मतलब है कि, सिर्फ एक महीने में ही इसमें 4.26 लाख करोड़ रुपये या 5.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई.

फ्लेक्सी कैप फंड्स बना निवेशकों की पहली पसंद

एएमएफआई के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फ्लेक्सी कैप फंड्स (Flexi Cap Funds) में निवेशकों ने अपना भरोसा जताया है. अक्टूबर में इन फंड्स का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है. इस कैटेगरी में 8,928 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो दर्ज हुआ, जो सितंबर के 7,029 करोड़ रुपये की तुलना में करीब 27 प्रतिशत अधिक है.

