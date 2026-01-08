हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसमुंबई एयरपोर्ट पर 2025 में अब तक का सबसे ज्यादा पैसेंजर, पिछले साल रिकॉर्ड 5.55 करोड़ पहुंचा ट्रैफिक

मुंबई एयरपोर्ट पर 2025 में अब तक का सबसे ज्यादा पैसेंजर, पिछले साल रिकॉर्ड 5.55 करोड़ पहुंचा ट्रैफिक

एमआईएएल के अनुसार, जनवरी 2025 सबसे व्यस्त महीना रहा, जब लगभग 50 लाख यात्रियों ने (आगमन और प्रस्थान दोनों मिलाकर) हवाई अड्डे का उपयोग किया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 08 Jan 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

Mumbai Aiport Record Number of Traffic: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर वर्ष 2025 में यात्री यातायात में मामूली लेकिन स्थिर बढ़ोतरी दर्ज की गई. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के मुताबिक, 2025 में कुल 5.55 करोड़ यात्रियों ने इस हवाई अड्डे का उपयोग किया, जो 2024 के 5.48 करोड़ यात्रियों की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक है. कुल यात्रियों में 3.92 करोड़ घरेलू और 1.63 करोड़ से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल रहे. एमआईएएल ने बताया कि मजबूत मांग और व्यस्त यात्रा अवधि के चलते पूरे साल यात्री आवाजाही बेहतर बनी रही.

एमआईएएल के अनुसार, जनवरी 2025 सबसे व्यस्त महीना रहा, जब लगभग 50 लाख यात्रियों ने (आगमन और प्रस्थान दोनों मिलाकर) हवाई अड्डे का उपयोग किया. इसके बाद नवंबर का स्थान रहा, जिसमें 49 लाख यात्रियों ने यात्रा की. खास बात यह रही कि नवंबर में ही हवाई अड्डे ने तीन सबसे अधिक यात्री आवाजाही वाले दिन दर्ज किए. इनमें 29 नवंबर सबसे व्यस्त दिन रहा, जब एक ही दिन में 1,75,925 यात्रियों ने सीएसएमआईए का इस्तेमाल कर अब तक का रिकॉर्ड बनाया.

वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही हवाई अड्डे के लिए सबसे व्यस्त रही, इस दौरान कुल 1.43 करोड़ यात्रियों ने यहां से यात्रा की. साल 2025 में सीएसएमआईए पर कुल 3,31,011 उड़ानों का संचालन हुआ, जिनमें 2,38,870 घरेलू और 92,141 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं. इसके अलावा 21 नवंबर को एक और रिकॉर्ड बना, जब एक ही दिन में 1,036 उड़ानों (आगमन और प्रस्थान मिलाकर) का संचालन किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

एमआईएएल ने यह भी बताया कि नेटवर्क विस्तार के तहत 2025 में कई नए अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ा गया. इनमें अल्माटी, अम्मान, बाली (डेन्पसार), कोपेनहेगन, फुजैरा, क्राबी, मैनचेस्टर और त्बिलिसी शामिल हैं. इन नई उड़ानों के जुड़ने से न केवल अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हुई, बल्कि मुंबई हवाई अड्डे की वैश्विक पहुंच भी और व्यापक हुई है.

ये भी पढ़ें: चौतरफा बिकवाली से सहमा बाजार, 780 अंक लुढ़का सेंसेक्स, निफ्टी 26000 के नीचे बंद, जानें कल कैसी रहेगी मार्केट की चाल

Published at : 08 Jan 2026 06:50 PM (IST)
Tags :
Mumbai Airport CSMIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate voilence: अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, जामा मस्जिद के पास की दुकानें होंगी साफ!
Breaking: कोर्ट में ED की इस मांग से घबरा जाएगी बंगाल सरकार! | Mamata | High Court | Bengal
Turkman Gate voilence: Delhi में फिर चलेगा बुलडोजर? Jama Masjid इलाके को लेकर बढ़ी हलचल | Breaking
Turkman Gate voilence: तुर्कमान गेट मामले में अब तक पथराव के कुल 11 आरोपी गिरफ्तार | Breaking
Turkman Gate voilence मामले में जामिया की महिला भी पुलिस की रडार पर, पूछताछ के लिए बुलाया |Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
शिक्षा
JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
हेल्थ
Metformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget