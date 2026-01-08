Mumbai Aiport Record Number of Traffic: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) पर वर्ष 2025 में यात्री यातायात में मामूली लेकिन स्थिर बढ़ोतरी दर्ज की गई. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) के मुताबिक, 2025 में कुल 5.55 करोड़ यात्रियों ने इस हवाई अड्डे का उपयोग किया, जो 2024 के 5.48 करोड़ यात्रियों की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक है. कुल यात्रियों में 3.92 करोड़ घरेलू और 1.63 करोड़ से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्री शामिल रहे. एमआईएएल ने बताया कि मजबूत मांग और व्यस्त यात्रा अवधि के चलते पूरे साल यात्री आवाजाही बेहतर बनी रही.

एमआईएएल के अनुसार, जनवरी 2025 सबसे व्यस्त महीना रहा, जब लगभग 50 लाख यात्रियों ने (आगमन और प्रस्थान दोनों मिलाकर) हवाई अड्डे का उपयोग किया. इसके बाद नवंबर का स्थान रहा, जिसमें 49 लाख यात्रियों ने यात्रा की. खास बात यह रही कि नवंबर में ही हवाई अड्डे ने तीन सबसे अधिक यात्री आवाजाही वाले दिन दर्ज किए. इनमें 29 नवंबर सबसे व्यस्त दिन रहा, जब एक ही दिन में 1,75,925 यात्रियों ने सीएसएमआईए का इस्तेमाल कर अब तक का रिकॉर्ड बनाया.

वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही हवाई अड्डे के लिए सबसे व्यस्त रही, इस दौरान कुल 1.43 करोड़ यात्रियों ने यहां से यात्रा की. साल 2025 में सीएसएमआईए पर कुल 3,31,011 उड़ानों का संचालन हुआ, जिनमें 2,38,870 घरेलू और 92,141 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं. इसके अलावा 21 नवंबर को एक और रिकॉर्ड बना, जब एक ही दिन में 1,036 उड़ानों (आगमन और प्रस्थान मिलाकर) का संचालन किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

एमआईएएल ने यह भी बताया कि नेटवर्क विस्तार के तहत 2025 में कई नए अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ा गया. इनमें अल्माटी, अम्मान, बाली (डेन्पसार), कोपेनहेगन, फुजैरा, क्राबी, मैनचेस्टर और त्बिलिसी शामिल हैं. इन नई उड़ानों के जुड़ने से न केवल अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत हुई, बल्कि मुंबई हवाई अड्डे की वैश्विक पहुंच भी और व्यापक हुई है.

