Muhurta Trading Top Picks: दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में 'मुहूर्त ट्रेडिंग' का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर यानी कि आज दोपहर 1.45 से 2.45 के बीच रखा गया है. दरअसल, हर साल दिवाली के दिन शेयर बाजार में एक घंटे के लिए रखे जाने वाले स्पेशल ट्रेडिंग सेशन को 'मुहूर्त ट्रेडिंग' कहा जाता है. इस दौरान निवेश को शुभ माना जाता है. यह नए संवत की शुरुआत भी मानी जाती है. असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स (ACMIIL) ने कुछ ऐसे पसंदीदा स्टॉक्स सुझाए हैं, जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान निवेशकों का मुनाफा करा सकते हैं. आइए देखते हैं कि संवत 2082 के लिए इन स्टॉक्स पर एक नजर डालते हैं-

Adani Ports & SEZ

अडानी पोर्ट्स बंदरगाहों, रेल और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सर्विसेज मुहैया कराती है. भारत के अलावा कंपनी की उपस्थिति इजरायल, श्रीलंका और तंजानिया जैसे देशों में भी है. 'सागरमाला' और 'गति शक्ति' जैसी सरकारी पहलों के सहारे कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ और कॉस्ट एफिशिएंसी की अच्छी स्थिति में है. 1,591 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए ब्रोकरेज ने इसे 'एकत्रित करें' की सलाह दी है, जो मौजूदा कीमत से 8.6 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है.

Titagarh Rail Systems

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के शेयर को भी ब्रोकरेज ने 'एक्यूमूलेट' करने की सलाह दी है. साथ ही शेयर के लिए 1,072 रुपये का टारगेटप्राइस रखा है, जो 21 परसेंटकी बढ़त को दर्शाता है. भारतीय रेल के तेजी से होते मॉर्डनाइजेशन के इस दौर में माल ढुलाई गलियारे में विस्तार का फायदा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को मिलता रहेगा. इसकी वैगन एनुअल कैपेसिटी 12,000 है और इंटीग्रेटेड फाउंड्री इसकी विस्तार क्षमता को बढ़ाती है. 26,000 करोड़ रुपये के मजबूत ऑर्डर बुक के साथ इसकी पोजीशन मजबूत बनी हुई है. वंदे भारत और अमृत भारत जैसी रेलगाड़ियों में बढ़ते निवेश के साथ कंपनी डबल डिजिट में इनकम बढ़ाने की स्थिति में है.

Polycab India

ACMIIL ने पॉलीकैब इंडिया के शेयर को 'accumulate' की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 8,440 रुपये रखा है, जो 10 परसेंटकी बढ़त को दर्शाता है. पॉलीकैब वायर और केबल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है.

Larsen & Toubro

4,565 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए ब्रोकरेज ने लार्सन एंड ट्रुबो के शेयर को 'accumulate' की रेटिंग दी है. L&T देश में इंजीनियरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी है. इसका ऑर्डर बुक एनुअल रेवेन्यू से भी तीन गुना से भी ज्यादा है. इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिजिटल सॉल्यूशंस में इसकी उपस्थिति अलग-अलग सेक्टर्स में इसके ग्रोथ का संकेत देती है. कंपनी धीरे-धीरे डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर सेगमेंट में भी अपना दायरा बढ़ा रही है, जो समय के साथ इसके बदलने की रणनीति को दर्शाता है.

Cipla

'accumulate' की रेटिंग देते हुए ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 1,808 रुपये रखा है, जो 10 परसेंटकी बढ़त को दर्शाता है. बायोसिमिलर, जटिल इंजेक्शन और स्पेशल दवाओं में सिप्ला के तमाम इनोवेशन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका जैसे कई उभरते बाजारों में इसके वैश्विक विस्तार का समर्थन करती है.

'मुहूर्त ट्रेडिंग' में क्या करें?

'मुहूर्त ट्रेडिंग' के दौरान सबसे पहले प्री-ओपन सेशन (दोपहर 1:30-1:45) के दौरान ऑर्डर बुक करें ताकि शेयरों की शुरुआती कीमत की जानकारी का फायदा उठाया जा सके. फिर, सामान्य ट्रेडिंग के शुरुआती 30 मिनट (दोपहर 1:45-2:15) में शेयरों की खरीदारी करें क्योंकि हलचल अधिक होने के कारण उस वक्त शेयर खरीदना या बेचना सबसे आसान होता है. आखिरी 30 मिनट (दोपहर 2:15-2:45) में छोटे-मोटे शेयरों पर दांव, जो पोर्टफोलियो को मोडिफाई करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं.

हालांकि, बेहतर मुनाफा कमाने के लिए ऑन द स्पॉट नहीं, बल्कि पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए. आपका दांव बेहतर साबित हो इसलिए कंपनियों के तिमाही नतीजे और कंपनी पर कर्ज की जांच कर लें. इस तरह से भरोसेमंद कुछ कंपनियों की लिस्ट तैयार कर लें. कुल मिलाकर पहले से रिसर्च काफी जरूरी है.

