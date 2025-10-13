शेयर मार्केट धड़ाम! सेंसेक्स 451 अंक टूटा, तो वहीं निफ्टी 50 भी हुई लाल

Stock Market News: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 13 अक्टूबर, की शुरुआत भारी गिरावट के साथ रही. 30 शेयरो वाले बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 451.66 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,049.16 पर लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए शुरु हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 108.05 अंक की गिरावट के साथ 25,177.30 पर ओपन हुआ.

9:25 बजे, सेंसेक्स 253 अंक नीचे 82,247 पर लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 भी 74 अंक की गिरावट के साथ 25,211 के लेवल पर कारोबार कर रहा था.

बीएसई सेंसेक्स बॉस्केट के टॉप गेनर्स

भारती ऐयरटेल, एशियन पेंट, इटरनल, बजाज फाइनेंस

सेंसेक्स पर टॉप लूजर्स

टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, आईएनएफवाई, बीईएल

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 10 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट उछाल के साथ बंद हुआ था. सेंसेक्स 328.72 अंक या 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,500.82 तो वहीं निफ्टी 50 103.55 अंक या 0.41 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,285.35 पर कारोबार समाप्त किया था. दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से एसबीआईएन, मारूति, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, पावरग्रिड टॉप गेनर थे. तो वहीं टाटा स्टील, टीसीएस, टेक महिंद्रा, टाइटन लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. मिडकैप, स्मॉलकैप इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी. हालांकि, सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मेटल कंपनियों के शेयर ने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया था. हिंद कॉपर कंपनी के शेयर तो 6 प्रतिशत तक लुढ़क गए थे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

