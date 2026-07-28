#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबारिश बन सकती है कमाई का जरिया, शुरू करें ये बिजनेस, होगा फायदा

बारिश बन सकती है कमाई का जरिया, शुरू करें ये बिजनेस, होगा फायदा

Monsoon Business Ideas: मानसून के मौसम में अगर कुछ बेहतरीन बिजनेस करके पैसे कमाना चाहते हैं तो इन 6 बिजनेस को शुरू करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 28 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गरमा गरम भुट्टा, चाय-पकौड़े, रबर जूते का व्यापार करें।

Monsoon Business Ideas: देशभर के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है. ऐसे में ऑफिस, कॉलेज या अन्य जरूरी कामों के लिए आने-जाने वाले लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यही बारिश का मौसम कई लोगों के लिए कमाई का जरिया बन जाता है.

जिस तरह सर्दियों में कंबल, गर्म कपड़ों, चाय का बिजनेस तेजी से चलता है, वहीं गर्मियों में जूस, ठंडी शिकंजी, एसी और कूलर की मांग बढ़ जाती है. वैसे ही बारिश के मौसम में भी आप कुछ ऐसे छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिनकी डिमांड बारिश के दौरान अचानक बढ़ जाती है. खास बात तो यह है कि ये बिजनेस कम बजट में शुरू किए जा सकते हैं.

अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?

1.गाड़ियों की धुलाई का बिजनेस

बारिश में कीचड़ से कार और बाइक ज्यादा गंदे हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप कार या बाइक वॉशिंग सर्विस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है.

2.वॉटरप्रूफ एक्सेसरीज बेचें

बारिश के दौरान सबसे ज्यादा लोग अपने कीमती सामान को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्कूल बैग जैसी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए वॉटरप्रूफ कवर की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में आप इसे खरीदकर बेच सकते हैं. बारिश के मौसम में लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है.

3.भुट्टा बेचकर कमाएं पैसे

बारिश के मौसम में अक्सर लोग बाहर गरमा-गरम भुट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसका भी बिजनेस कर सकते हैं कम लागत में आपको अच्छा-खासा मुनाफा हो सकता है. 

4.छाता-रेनकोट का बिजनेस

बारिश के मौसम में बाहर आने-जाने वाले लोगों के लिए छाता और रेनकोट अपने पास रखना जरूरी हो जाता है. आप होलसेल मार्केट से छाता और रेनकोट खरीद सकते हैं और सड़क किनारे छोटी दुकान लगाकर बेच सकते हैं. आने-जाने वाले लोग दिखेंगे तो आपसे खरीद सकते हैं.

5.चाय-पकौड़े का बिजनेस

अक्सर ज्यादातर लोग बारिश के मौसम में चाय-पकौड़े खाना पसंद करते हैं. अगर आप इसका बिजनेस किसी बाजार, पार्क में चाय-पकौड़े, समोसे जैसे स्नैक्स का बिजनेस करते हैं तो आपकी अच्छी-खासी कमाई हो सकती है.

6.रबर शूज का बिजनेस

आप रबर शूज का बिजनेस कर सकते हैं. बारिश के समय जगह-जगह पर कीचड़ और पानी भर जाता है, जिससे बचने के लिए लोग रबर की चप्पलें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे पहनने के बाद फिसलने का खतरा कम हो जाता है और साथ ही इसके अंदर बारिश का पानी भी नहीं जाता है तो पैर भी सूखे रहते हैं. मानसून के दौरान यह बिजनेस अच्छा चल सकता है.

बेंगलुरु में 2 लाख सैलरी वाले भी खुद को मान रहे गरीब, टेंशन में कट रही लाइफ

बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखें

  • सबसे पहले ये देखें की आपके इलाके में सबसे ज्यादा मांग किसकी है.
  • बिजनेस की शुरुआत में निवेश कम करें.
  • ऐसी लोकेशन देखें जहां पर लोगों का आना-जाना लगा रहता हो.
  • होलसेल में सामान खरीदें.
  • अपने ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से ही सामान रखें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Business News Business Ideas Low Investment Monsoon Business
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बारिश बन सकती है कमाई का जरिया, शुरू करें ये बिजनेस, होगा फायदा
बारिश बन सकती है कमाई का जरिया, शुरू करें ये बिजनेस, होगा फायदा
बिजनेस
हर शेयर पर 110717 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी, टाटा ग्रुप से जुड़ा है नाम
हर शेयर पर 110717 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी, टाटा ग्रुप से जुड़ा है नाम
बिजनेस
अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?
अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?
बिजनेस
बेंगलुरु में 2 लाख सैलरी वाले भी खुद को मान रहे गरीब, टेंशन में कट रही लाइफ
बेंगलुरु में 2 लाख सैलरी वाले भी खुद को मान रहे गरीब, टेंशन में कट रही लाइफ
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
इंडिया
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
क्रिकेट
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
एग्रीकल्चर
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget