#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?

अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?

Bank Holiday August 2026: अगस्त में बैंक कितने दिन बंद रहने वाला है, ये आप यहां से जान सकते हैं. जानिए आरबीआई के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार किस दिन और किस राज्य में बैंक हॉलिडे रहेगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jul 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

Bank Holiday August 2026: अगर अगस्त महीने में बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो पहले ही बैंक की छुट्टियों की लिस्ट चेक कर लें. भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार अगस्त 2026 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और साप्ताहिक अवकाशों को मिलाकर कई दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, सारी छुट्टियां सभी राज्यों में नहीं हैं, क्योंकि कुछ छुट्टियां केवल कुछ राज्यों में ही लागू होंगी. बता दें कि अगस्त के महीने में टोटल 14 दिनों तक बैंक बंद रहने वाला है. इन सभी डेट्स के बारे में यहां लिखा हुआ है. 

अगस्त 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

  • 2 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश
  • 8 अगस्त (दूसरा शनिवार) – देशभर में बैंक बंद
  • 9 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश
  • 13 अगस्त – मणिपुर में पैट्रियट्स डे 
  • 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)– पूरे देश में बैंक बंद
  • 16 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश
  • 22 अगस्त (चौथा शनिवार) – देशभर में बैंक बंद
  • 23 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश
  • 25 अगस्त – ईद-ए-मिलाद 
  • 28 अगस्त – रक्षाबंधन 
  • 30 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

एशियाई बाजारों में हाहाकार के बीच मजबूत भारतीय शेयर बाजार, हरे निशान पर हुई ओपेनिंग

इसके अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों के कारण भी बैंक बंद रह सकते हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें.

बैंक बंद रहने पर कौन-सी सेवाएं रहेंगी चालू?
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी. इनमें यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम से नकद निकासी और आईएमपीएस जैसी सेवाएं शामिल हैं. 

बैंक जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
अगर आपको चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना, केवाईसी अपडेट कराना या किसी शाखा में जाकर जरूरी काम करना है, तो छुट्टियों के अनुसार पहले से योजना बना लें. इससे आपको बैंक बंद मिलने की परेशानी नहीं होगी.

इनकम 4 लाख से कम, फिर भी भरना होगा ITR; बड़े सख्त हैं ये 6 बड़े नियम

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Bank Business News Bank Holiday RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?
अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?
बिजनेस
हर शेयर पर 110717 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी, टाट ग्रुप से जुड़ा है नाम
हर शेयर पर 110717 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी, टाट ग्रुप से जुड़ा है नाम
बिजनेस
बेंगलुरु में 2 लाख सैलरी वाले भी खुद को मान रहे गरीब, टेंशन में कट रही लाइफ
बेंगलुरु में 2 लाख सैलरी वाले भी खुद को मान रहे गरीब, टेंशन में कट रही लाइफ
बिजनेस
कच्चे तेल में गिरावट का असर, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपयाय
कच्चे तेल में गिरावट का असर, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
इंडिया
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
क्रिकेट
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
दिल्ली NCR
'प्लीज छात्रों से पंगा न लें', प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल
'प्लीज छात्रों से पंगा न लें', प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल
एग्रीकल्चर
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget