अगस्त में 14 दिन बंद रहेगा बैंक, जानें कब- कब RBI ने दिया बैंक हॉलिडे?

Bank Holiday August 2026: अगर अगस्त महीने में बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो पहले ही बैंक की छुट्टियों की लिस्ट चेक कर लें. भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर के अनुसार अगस्त 2026 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और साप्ताहिक अवकाशों को मिलाकर कई दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, सारी छुट्टियां सभी राज्यों में नहीं हैं, क्योंकि कुछ छुट्टियां केवल कुछ राज्यों में ही लागू होंगी. बता दें कि अगस्त के महीने में टोटल 14 दिनों तक बैंक बंद रहने वाला है. इन सभी डेट्स के बारे में यहां लिखा हुआ है.

अगस्त 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

2 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

8 अगस्त (दूसरा शनिवार) – देशभर में बैंक बंद

9 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

13 अगस्त – मणिपुर में पैट्रियट्स डे

15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)– पूरे देश में बैंक बंद

16 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

22 अगस्त (चौथा शनिवार) – देशभर में बैंक बंद

23 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

25 अगस्त – ईद-ए-मिलाद

28 अगस्त – रक्षाबंधन

30 अगस्त (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश

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इसके अलावा कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय आयोजनों के कारण भी बैंक बंद रह सकते हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें.

बैंक बंद रहने पर कौन-सी सेवाएं रहेंगी चालू?

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलती रहेंगी. इनमें यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम से नकद निकासी और आईएमपीएस जैसी सेवाएं शामिल हैं.

बैंक जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अगर आपको चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना, केवाईसी अपडेट कराना या किसी शाखा में जाकर जरूरी काम करना है, तो छुट्टियों के अनुसार पहले से योजना बना लें. इससे आपको बैंक बंद मिलने की परेशानी नहीं होगी.

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