दूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी

Money Laundering Case: ‘रिलायंस ग्रुप’ के चेयरमैन Anil Ambani की पत्नी और पूर्व अभिनेत्री Tina Ambani मंगलवार को भी Enforcement Directorate (ईडी) के सामने पेश नहीं हुईं. उन्हें मनी लांड्रिंग से जुड़े एक मामले में दूसरी बार समन जारी किया गया था. पहला समन 10 फरवरी को भेजा गया था, लेकिन अनुपस्थित रहने के बाद एजेंसी ने नया नोटिस जारी किया.

दूसरी बार ईडी समन की अनदेखी

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने जांच अधिकारी को पेश न होने का कोई कारण बताया है या नहीं. अधिकारियों के अनुसार, ईडी उन्हें पूछताछ के लिए नई तारीख दे सकती है. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि टीना अंबानी से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित एक लग्जरी आवासीय संपत्ति की खरीद से जुड़े धन के लेन-देन को लेकर पूछताछ की जानी है.

ये मामला कथित रूप से Reliance Communications (आरकॉम) की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान 2023 में हुई एक संपत्ति बिक्री से जुड़ा है. एजेंसी ने पहले आरोप लगाया था कि इस संपत्ति को ‘‘धोखाधड़ी’’ से बेचा गया था. बताया जाता है कि आरकॉम ने इस कथित बिक्री की जानकारी 2025 में शेयर बाजार को दी थी.

क्या है पूरा मामला?

ED के अनुसार, जब टीना अंबानी अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होंगी, तो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा. वहीं, अनिल अंबानी को ‘रिलायंस ग्रुप’ की विभिन्न कंपनियों और उनसे जुड़े बैंक ऋण मामलों की जांच के सिलसिले में दूसरी बार बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया है. वह इससे पहले अगस्त 2025 में ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं. यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है और एजेंसी आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें: ट्रंप को दिखाया ठेंगा! धमकी के बावजूद इस देश ने और बढ़ाई रिकॉर्ड स्तर पर रूस से कच्चे तेल की खरीद