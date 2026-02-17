दूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसदूसरी बार ED समन की अनदेखी! मनीलांड्रिंग केस में एजेंसी के सामने फिर पेश नहीं हुईं टीना अंबानी

ये मामला कथित रूप से Reliance Communications (आरकॉम) की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान 2023 में हुई एक संपत्ति बिक्री से जुड़ा है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

Money Laundering Case: ‘रिलायंस ग्रुप’ के चेयरमैन Anil Ambani की पत्नी और पूर्व अभिनेत्री Tina Ambani मंगलवार को भी Enforcement Directorate (ईडी) के सामने पेश नहीं हुईं. उन्हें मनी लांड्रिंग से जुड़े एक मामले में दूसरी बार समन जारी किया गया था. पहला समन 10 फरवरी को भेजा गया था, लेकिन अनुपस्थित रहने के बाद एजेंसी ने नया नोटिस जारी किया.

दूसरी बार ईडी समन की अनदेखी

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने जांच अधिकारी को पेश न होने का कोई कारण बताया है या नहीं. अधिकारियों के अनुसार, ईडी उन्हें पूछताछ के लिए नई तारीख दे सकती है. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि टीना अंबानी से न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित एक लग्जरी आवासीय संपत्ति की खरीद से जुड़े धन के लेन-देन को लेकर पूछताछ की जानी है.

ये मामला कथित रूप से Reliance Communications (आरकॉम) की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के दौरान 2023 में हुई एक संपत्ति बिक्री से जुड़ा है. एजेंसी ने पहले आरोप लगाया था कि इस संपत्ति को ‘‘धोखाधड़ी’’ से बेचा गया था. बताया जाता है कि आरकॉम ने इस कथित बिक्री की जानकारी 2025 में शेयर बाजार को दी थी.

क्या है पूरा मामला?

ED के अनुसार, जब टीना अंबानी अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होंगी, तो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा. वहीं, अनिल अंबानी को ‘रिलायंस ग्रुप’ की विभिन्न कंपनियों और उनसे जुड़े बैंक ऋण मामलों की जांच के सिलसिले में दूसरी बार बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया है. वह इससे पहले अगस्त 2025 में ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं. यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है और एजेंसी आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगी.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 17 Feb 2026 03:39 PM (IST)
Tina Ambani Money Laundering Case
