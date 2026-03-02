क्या ईरान ने अपने पास छिपा रखे हैं परमाणु बम? क्या है सीआईए की सीक्रेट रिपोर्ट

US Iran Tensions: ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है. हालांकि, ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे यह संघर्ष और गंभीर होता जा रहा है. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है- क्या ईरान के पास परमाणु हथियार है? और अगर नहीं, तो क्या उसके पास उसे बनाने की क्षमता मौजूद है?

ईरान का परमाणु कार्यक्रम:

ईरान 1980 के दशक से परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है. तेहरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा के लिए है. अमेरिकी खुफिया एजेंसी Central Intelligence Agency (CIA) की पूर्व रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने 2003 में अपने संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोक दिया था और उसके बाद से उसने औपचारिक रूप से हथियार निर्माण की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया.

इसी तरह, Office of the Director of National Intelligence (ODNI) और Defense Intelligence Agency (DIA) की आकलन रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान इस समय परमाणु हथियार बनाने की सक्रिय प्रक्रिया में शामिल नहीं है, लेकिन उसने ऐसी तकनीकी क्षमता विकसित कर ली है, जो भविष्य में हथियार निर्माण में सहायक हो सकती है.

ईरान के पास परमाणु बनाने की क्षमता

संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक संवर्धित (enriched) करना आवश्यक होता है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है, जो हथियार-ग्रेड स्तर से नीचे है, लेकिन तकनीकी रूप से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

हालांकि, किसी भी देश के पास संवर्धित यूरेनियम होना और वास्तविक टेस्टेबल न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करना ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं.

अब तक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय खुफिया आकलनों के अनुसार ईरान के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार नहीं है. उसने अतीत में हथियार कार्यक्रम रोका था उसके पास तकनीकी क्षमता है, लेकिन सक्रिय हथियार निर्माण की पुष्टि नहीं है. परमाणु हथियार विकसित करने के लिए अभी अतिरिक्त संवर्धन और परीक्षण की आवश्यकता होगी. इसलिए, मौजूदा हालात में यह कहना कि ईरान के पास परमाणु बम है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना जाता.

