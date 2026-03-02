हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या ईरान ने अपने पास छिपा रखे हैं परमाणु बम? क्या है सीआईए की सीक्रेट रिपोर्ट

Middle East Tensions:ईरान 1980 के दशक से परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है. तेहरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा के लिए है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 03:22 PM (IST)
US Iran Tensions: ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य ऑपरेशन के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है. हालांकि, ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे यह संघर्ष और गंभीर होता जा रहा है. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है- क्या ईरान के पास परमाणु हथियार है? और अगर नहीं, तो क्या उसके पास उसे बनाने की क्षमता मौजूद है?

ईरान का परमाणु कार्यक्रम:

ईरान 1980 के दशक से परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है. तेहरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा के लिए है. अमेरिकी खुफिया एजेंसी Central Intelligence Agency (CIA) की पूर्व रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने 2003 में अपने संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोक दिया था और उसके बाद से उसने औपचारिक रूप से हथियार निर्माण की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया.

इसी तरह, Office of the Director of National Intelligence (ODNI) और Defense Intelligence Agency (DIA) की आकलन रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरान इस समय परमाणु हथियार बनाने की सक्रिय प्रक्रिया में शामिल नहीं है, लेकिन उसने ऐसी तकनीकी क्षमता विकसित कर ली है, जो भविष्य में हथियार निर्माण में सहायक हो सकती है.

ईरान के पास परमाणु बनाने की क्षमता

संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक संवर्धित (enriched) करना आवश्यक होता है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है, जो हथियार-ग्रेड स्तर से नीचे है, लेकिन तकनीकी रूप से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है.

हालांकि, किसी भी देश के पास संवर्धित यूरेनियम होना और वास्तविक टेस्टेबल न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करना ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं.

अब तक उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय खुफिया आकलनों के अनुसार ईरान के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार नहीं है. उसने अतीत में हथियार कार्यक्रम रोका था उसके पास तकनीकी क्षमता है, लेकिन सक्रिय हथियार निर्माण की पुष्टि नहीं है. परमाणु हथियार विकसित करने के लिए अभी अतिरिक्त संवर्धन और परीक्षण की आवश्यकता होगी. इसलिए, मौजूदा हालात में यह कहना कि ईरान के पास परमाणु बम है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना जाता.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 02 Mar 2026 03:22 PM (IST)
Iran War Iran Nuclear Bomb
