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Swiggy Platform Fee Increase: अगर आप अक्सर बाहर से खाना मंगवाते हैं, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 17.58 रुपये प्रति ऑर्डर कर दी है, जो पहले 14.99 रुपये थी. यानी कि इसमें करीब 17 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

आपको बता दें कि इससे पहले जोमैटो ने भी अपनी फीस में करीब 2.40 रुपये का इजाफा किया था. ऐसे में दोनों बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों के इस फैसले के बाद अब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना पहले के मुकाबले थोड़ा महंगा होने वाला है....

बढ़ती लागत ने बढ़ाई कंपनियों की चुनौती

स्विगी ने ऐप पर यूजर्स को जानकारी दी है कि प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी का मकसद ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जुड़े बढ़ते खर्चों को संभालना है. दरअसल ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है. जिसका असर एलपीजी और कच्चे तेल की कीमतों पर साफ देखने को मिल रहा है.

ईंधन महंगा होने से पूरे फूड डिलीवरी सिस्टम की लागत बढ़ गई है. जिसमें रेस्टोरेंट्स से लेकर डिलीवरी पार्टनर्स तक सभी शामिल हैं. इन वजहों से प्लेटफॉर्म चार्ज को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

बार-बार ऑर्डर करने वालों पर बढ़ेगा खर्च का बोझ

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी और जोमैटो की बढ़ी हुई प्लेटफॉर्म फीस का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोज या बार-बार खाना ऑर्डर करते हैं. खासतौर पर स्टूडेंट्स और वे युवा जो घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उनके खर्च में सीधा इजाफा होगा.

बार-बार ऑर्डर करने की वजह से यह छोटी-छोटी बढ़ोतरी मिलकर महीने के खर्च को काफी बढ़ा सकती है. जिससे इन यूजर्स की जेब पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा.

जोमैटो और स्विगी दोनों कंपनियों ने बढ़ाई फीस

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने पिछले हफ्ते अपनी प्लेटफॉर्म फीस में करीब 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था. जबकि इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में सिर्फ 2 रुपये से हुई थी और अब यह बढ़कर 17.58 रुपये तक पहुंच गई है.

वहीं स्विगी ने भी इस बार अपनी प्लेटफॉर्म फीस में करीब 17 फीसदी का इजाफा किया है. जिससे ग्राहकों के लिए ऑर्डर करना पहले से महंगा होने वाला है.

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