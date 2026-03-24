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JM Financial Stock Picks: मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात से शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में निवेशकों की नजर उन स्टॉक्स की तलाश में हैं, जो आने वाले समय में उन्हें बेहतर रिटर्न दे सकते हैं.

इस बीच ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने कुछ चुनिंदा शेयरों पर अपनी कवरेज दी है. कंपनियों की मजबूत कमाई की बनती संभावनाओं और आने वाले ग्रोथ को लेकर फर्म पॉजिटिव नजर आ रहा है. आइए जानते हैं, इन स्टॉक्स के बारे में...

Aequs Ltd

ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने Aequs Ltd को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसे खरीदने की सलाह दी है. फर्म ने इसके लिए 145 रुपये का लक्ष्य तय किया है, जो मौजूदा कीमत से करीब 20 फीसदी तक की संभावित बढ़त का संकेत देता है.

फर्म के अनुसार, कंपनी एयरोस्पेस क्षेत्र में टियर-1 सप्लायर के तौर पर काम करती है. एयरबस और बोइंग जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी इसे मजबूत बनाती है. मजबूत ऑर्डर बुक और अच्छे क्लाइंट रिलेशनशिप की वजह से कंपनी की ग्रोथ स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है.

Balkrishna Industries Ltd

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने ऑटो सेक्टर की कंपनी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर अपनी राय देते हुए इसे निवेश के लिहाज से आकर्षक बताया है. फर्म ने कंपनी शेयरों के लिए 2,540 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. जो मौजूदा भाव से करीब 25 प्रतिशत तेजी की संभावनाएं दिखाता है.

ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी की पकड़ 15–18 अरब डॉलर के वैश्विक ऑफ-हाईवे टायर बाजार में मजबूत बनी हुई है. कंपनी के कारोबार की बात करें तो, यह 160 देशों तक अपनी पहुंच बना चुका है.

साथ ही कंपनी ने अलग-अलग प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेसमेंट सेगमेंट पर फोकस किया है, जहां मार्जिन बेहतर मिलता है. जिससे इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों की तुलना में ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है.

Aurobindo Pharma Ltd

फॉर्मा क्षेत्र की कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा को लेकर जेएम फाइनेंशियल ने पॉजिटिव रूख दिखाया हैं. ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी शेयरों में मौजूदा कीमतों से 25 प्रतिशत की तेजी आ सकती है. फर्म ने इसके लिए 1610 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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