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हिंदी न्यूज़बिजनेसबाजार में उतार-चढ़ाव के बीच JM Financial के टॉप पिक्स, कहा खरीद डालिए; 25% तक मिल सकता है रिटर्न

बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच JM Financial के टॉप पिक्स, कहा खरीद डालिए; 25% तक मिल सकता है रिटर्न

मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात से शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में निवेशकों की नजर उन स्टॉक्स की तलाश में हैं, जो आने वाले समय में उन्हें बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. 

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 24 Mar 2026 03:35 PM (IST)
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JM Financial Stock Picks: मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात से शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में निवेशकों की नजर उन स्टॉक्स की तलाश में हैं, जो आने वाले समय में उन्हें बेहतर रिटर्न दे सकते हैं. 

इस बीच ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने कुछ चुनिंदा शेयरों पर अपनी कवरेज दी है. कंपनियों की मजबूत कमाई की बनती संभावनाओं और आने वाले ग्रोथ को लेकर फर्म पॉजिटिव नजर आ रहा है. आइए जानते हैं, इन स्टॉक्स के बारे में...

Aequs Ltd

ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने Aequs Ltd को लेकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसे खरीदने की सलाह दी है. फर्म ने इसके लिए 145 रुपये का लक्ष्य तय किया है, जो मौजूदा कीमत से करीब 20 फीसदी तक की संभावित बढ़त का संकेत देता है.

फर्म के अनुसार, कंपनी एयरोस्पेस क्षेत्र में टियर-1 सप्लायर के तौर पर काम करती है. एयरबस और बोइंग जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ इसकी साझेदारी इसे मजबूत बनाती है. मजबूत ऑर्डर बुक और अच्छे क्लाइंट रिलेशनशिप की वजह से कंपनी की ग्रोथ स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है. 

Balkrishna Industries Ltd

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने ऑटो सेक्टर की कंपनी बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर अपनी राय देते हुए इसे निवेश के लिहाज से आकर्षक बताया है. फर्म ने कंपनी शेयरों के लिए 2,540 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है. जो मौजूदा भाव से करीब 25 प्रतिशत तेजी की संभावनाएं दिखाता है.

ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी की पकड़ 15–18 अरब डॉलर के वैश्विक ऑफ-हाईवे टायर बाजार में मजबूत बनी हुई है. कंपनी के कारोबार की बात करें तो, यह 160 देशों तक अपनी पहुंच बना चुका है.

साथ ही कंपनी ने अलग-अलग प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेसमेंट सेगमेंट पर फोकस किया है, जहां मार्जिन बेहतर मिलता है. जिससे इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों की तुलना में ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है. 

Aurobindo Pharma Ltd

फॉर्मा क्षेत्र की कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा को लेकर जेएम फाइनेंशियल ने पॉजिटिव रूख दिखाया हैं. ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी शेयरों में मौजूदा कीमतों से 25 प्रतिशत की तेजी आ सकती है. फर्म ने इसके लिए 1610 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है.   

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: रिकॉर्ड लो के बाद संभला रुपया, डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाते हुए खुला; जानें क्या है इसकी वजह 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 03:35 PM (IST)
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