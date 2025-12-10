हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा दांव! सत्य नडेला ने की पीएम मोदी से मुलाकात, 17.5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान

माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि, वे भारत में उनकी कंपनी की ओर से स्थापित की जा रही डेटा सेंटर क्षमता को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने पीएम मोदी के साथ कंपनी की निवेश योजना पर चर्चा की हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 10 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Microsoft India investment: अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्य नडेला ने बुधवार को कहा कि, वे भारत में उनकी कंपनी की ओर से स्थापित की जा रही डेटा सेंटर क्षमता को लेकर उत्साहित हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कंपनी की निवेश योजना पर चर्चा की है.

कंपनी करेगी 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश 

नडेला ने देश के कृत्रिम मेधा (एआई) प्रधान भविष्य के लिए बुनियादी ढांचे और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मदद करने के लिए 2030 तक 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है. जो पिछले दो महीनों में देश में तीसरा बड़ा एआई-संचालित निवेश है. साथ ही यह निवेश एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अबतक का सबसे बड़ा निवेश है.  

माइक्रोसॉफ्ट के यहां एक कार्यक्रम में नाडेला ने कहा ‘‘ हम डेटा सेंटर की बढ़ती क्षमता को लेकर बेहद उत्साहित हैं. पुणे, चेन्नई और मुंबई में हमारे पास पहले से ही सुविधाएं मौजूद हैं. हैदराबाद स्थित हमारे ‘इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन’ को लेकर भी हम बेहद उत्सुक हैं जो अगले साल शुरू होने वाला है.’’

हैदराबाद इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन की शुरुआत

हैदराबाद स्थित माइक्रोसॉफ्ट के ‘इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन’ के 2026 मध्य में चालू होने की उम्मीद है. नडेला ने कहा, ‘‘ हमने जो निवेश किया है, उससे हम बेहद उत्साहित हैं. मुझे कल (मंगलवार) प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला और निवेश को लेकर हमारी उत्सुकता पर चर्चा की.’’ 

भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण व्यवस्था लागू होने की तैयारी के बीच माइक्रोसॉफ्ट भारतीय ग्राहकों के लिए संप्रभु सार्वजनिक क्लाउड और संप्रभु निजी क्लाउड सेवाएं शुरू कर रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि लोगों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि संप्रभुता के साथ-साथ विश्व स्तरीय साइबर सुरक्षा एवं मजबूती सुनिश्चित करना भी जरूरी है.’’

Published at : 10 Dec 2025 04:13 PM (IST)
