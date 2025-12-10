Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Unclaimed Money India: देशभर में लाखों लोगों का पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है. जिसे अब उनके सही मालिक तक पहुंचाने की पहल चल रही है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि योर मनी, योर राइट के तहत अब तक 2,000 हजार करोड़ रुपये को उनके सही मालिकों तक पहुंचाया गया हैं.

इस पहल की शुरुआत अक्टूबर 2025 में हुई थी. पीएम मोदी ने कहा कि, यह अवसर अपनी भूली हुई संपत्ति को फिर से पाने का एक मौका है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि, वे योर मनी, योर राइट मूवमेंट का हिस्सा बनें.

इन पोर्टलों पर अनक्लेम्ड पैसों की मिलेगी जानकारी

अनक्लेम्ड संपत्ति को वापस पाने के लिए सरकार ने अलग-अलग पोर्टल तैयार किए हैं. जिनकी मदद से आप अपने भूले हुए पैसों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. विभिन्न तरह के अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए अलग-अलग पोर्टल बनाया गया है.

RBI का UDGAM पोर्टल से आप बैंक में पड़े अनक्लेम्ड पैसों की जानकारी हासिल कर सकते हैं. वहीं, IRDAI का बीमा भरोसा पोर्टल बीमा पॉलिसियों से जुड़े अनक्लेम्ड पैसे के लिए, SEBI का MITRA पोर्टल म्यूचुअल फंड में अनक्लेम्ड अमाउंट के लिए और कॉर्पोरेट मंत्रालय का IEPFA पोर्टल डिविडेंड और अनक्लेम्ड शेयरों को क्लेम करने के लिए तैयार किया गया है.

इन पोर्टलों की मदद से लोग आसानी से जान सकते हैं कि, आपका पैसा कहां अटका है और उसे क्लेम कर सकते हैं. आंकड़ों की बात करें तो, भारतीय बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है. इसके अलावा बीमा कंपनियों के पास भी करीब 14,000 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड राशि हैं.

सुविधा शिविर का किया गया आयोजन

पीएम मोदी ने बताया कि, इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए 477 जिलों में सुविधा शिविर लगाए गए हैं. इन सुविधा शिविरों का आयोजन देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी किया गया हैं. इन शिविरों को खास तौर पर दूर-दराज के इलाकों में लगाया गया है, ताकि हर नागरिक तक इसकी पहुंच हो सके.

साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले. पीएम ने जनता से अपील की हैं कि, उन्हें अपने परिवार या खुद के अनक्लेम्ड पैसों या निवेश की जानकारी लेनी चाहिए.

