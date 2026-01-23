Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Small Cap Multibagger Stock: भारतीय शेयर बाजार में 23 जनवरी के कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिल रही है. दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद भी एक स्मॉल-कैप स्टॉक ने निवेशकों को जोरदार रिटर्न कमाने का अवसर दिया है.

Mercury Ev-Tech कंपनी शेयरों ने शुक्रवार को करीब 15 प्रतिशत की उछाल दर्ज की है. आइए जानते हैं, इस मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में.....

लंबी अवधि का मल्टीबैगर स्टॉक

Mercury Ev-Tech ने स्मॉल-कैप ईवी सेक्टर में पिछले पांच वर्षों में निवेशकों को 5000 प्रतिशत से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. जो इसे लंबी अवधि में शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल करता है. वर्तमान में यह स्टॉक 40 रुपये से नीचे कारोबार कर रहा है. लेकिन कंपनी शेयरों ने लंबी अवधि में निवेशकों की झोली भर दी है.

हालांकि, छोटी अवधि में स्टॉक का प्रदर्शन कमजोर रहा है. पिछले एक साल में यह स्टॉक 58 फीसदी तक टूट चुका है. आखिरी कुछ महीनों की डेटा की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने निवेशकों को निराश किया है. शेयरों में पिछले छह महीनों में 30 फीसदी की गिरावट दर्ज की है.

पिछले तीन महीनों में शेयर 21 प्रतिशत फिसल गया है. शेयरों में हो रहे उतार-चढ़ाव के बाद भी यह लंबे समय के रिटर्न के लिहाज से अब भी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा हैं.

वित्तीय नतीजों की मजबूत स्थिति

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में अपने प्रदर्शन से पॉजिटिव संकेत दिए हैं. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध बिक्री 51 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 34.01 करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंच गया था. वहीं, पहली तिमाही की तुलना में शुद्ध लाभ में भी 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. जो कंपनी की बेहतर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है.

शेयर बाजार में कंपनी का हाल

बीएसई पर शुक्रवार, 23 जनवरी की दोपहर करीब 1:30 बजे Mercury Ev-Tech कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी. कंपनी शेयर 13.64 प्रतिशत या 4.31 रुपये की उछाल के साथ 35.91 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.

शेयरों ने दिन की शुरुआत 33 रुपये पर की थी. शेयरों का इंट्रा डे हाई 36.51 रुपये था. 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान कंपनी शेयरों ने 87 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 29.95 रुपये था. कंपनी का कुल मार्केट कैप करीब 680 करोड़ रुपये से ज्यादा का है.

