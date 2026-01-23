Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





Gold And Silver ETF: भारतीय कमोडिटी बाजार में शुक्रवार के कारोबारी दिन सोना और चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. बीते दिन गिरावट के बाद आज दोनों धातुओं में मजबूती लौट आई है. जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें बाजार पर टिकी हुई हैं.

डॉलर की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते कीमतों को समर्थन मिला है. बाजार खुलते ही सोना बढ़कर 1,58,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था. जबकि चांदी 3,36,114 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है. आइए जानते हैं, कमोडिटी बाजार में सोना-चांदी का हाल....

सोना-चांदी का ताजा रेट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर दोपहर करीब 12:35 बजे 5 फरवरी 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड वायदा 1,57,772 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ट्रेड कर रहा था. कारोबारी दिन के दौरान सोना ने 1,59,226 रुपये का हाई लेवल छूआ था. वहीं 5 मार्च 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर वायदा 3,39,927 रुपये के हाई लेवल के आंकड़े पर पहुंच गया था.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है. कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव बढ़कर 4,951.30 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है, जबकि चांदी 98.790 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है. सुबह के समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 4,964.00 डॉलर प्रति औंस और चांदी 96.505 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर थी. इसके बाद दोनों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है.

क्या है इस तेजी की वजह?

ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद कल कमोडिटी बाजार में गिरावट देखने को मिली थी. हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर बढ़ते दबाव, अंतरराष्ट्रीय तनाव और कमजोर डॉलर की वजह से निवेशकों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई हैं.

जिसके कारण वे सेफ निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. यह बदलाव उन्हें सोना-चांदी जैसी सुरक्षित असेट्स की ओर धकेल रहा है. जिससे इन बहुमूल्य धातुओं को सपोर्ट मिल रहा है.

निवेश पर विशेषज्ञ का राय

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 21 जनवरी कहा था कि, निवेशकों के रुझान में अब बदलाव नजर आने लगा है. साल 2026 की शुरुआत से अब तक ग्लोबल सिल्वर ETF से 30 लाख औंस से ज्यादा की निकासी हो चुकी है. जबकि कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.

वहीं, इसके मुकाबले ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ में लगातार निवेश आ रहा है. जिससे यह पता चलता है कि निवेशक जोखिम लेने की जगह पर सेफ निवेश विकल्प की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Bank Unions Strike: 27 जनवरी को देशभर में बैंक हड़ताल; कर्मचारी उतरेंगे सड़क पर, जानें इसकी वजह