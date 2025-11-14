(Source: ECI | ABP NEWS)
दुबई में नौकरी से हाय तौबा! लाखों की सैलरी ठुकराकर भारत लौटा शख्स, खुलकर बताई अपनी मजबूरी
एडविन नेट्टो पेशे से प्रोडक्ट डिजाइनर है और फिलहाल बेंगलुरु में Google में काम कर रहे हैं. हर महीने 7.5 लाख रुपये की टैक्स फ्री सैलरी मिलने के बावजूद उन्होंने छह साल पहले यूएई में अपनी नौकरी छोड़ दी.
UAE Work Culture: दुबई में बसना, वहां काम करना कई भारतीयों का सपना है, लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने वतन वापसी के लिए वहां लाखों की नौकरी छोड़ दी. यहां पेशे से प्रोडक्ट डिजाइनर एडविन नेट्टो (Advin Netto) की बात कर रहे हैं, जो फिलहाल बेंगलुरु में गूगल (Google) में काम कर रहे हैं. एडविन ने Instagram पर अपनी स्टोरी शेयर की है. उन्होंने बताया कि हर महीने 7.5 लाख रुपये की टैक्स फ्री सैलरी मिलने के बावजूद मैंने छह साल पहले अपनी नौकरी छोड़ दी.
क्यों एडविन ने लिया काम छोड़ने का फैसला?
एडविन ने बताया कि अबू धाबी में रहने के दौरान उन्हें UAE वर्क वीजा मिलने में पांच महीने लग गए थे, लेकिन तीन ही महीने में उन्हें एहसास हो गया है कि मिडिल ईस्ट उनके लिए काम करने लायक जगह नहीं है. काम करने के बंधे हुए घंटे और नई-नई शुरू हुई टेक इकोसिस्टम के चलते उन्हें जॉब छोड़ने का अपना फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.
एडविन ने कहा, ''भारत में अटेनडेंस पर नहीं, बल्कि आउटकम पर फोकस किया जाता है. अपने काम के लिए खुद जवाबदेह होने की मुझे आदत पड़ गई थी. वहां यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. अगर मैं सुबह 9 बजे पंच नहीं करता, तो हाफ डे लगा दिया जाता.'' एडविन कहते हैं, ''बेशक UAE में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल डेवलपमेंट पर गजब का काम हो रहा है, लेकिन डिजिट प्रोडक्ट कल्चर की बात यहां नई है. पैसे को लेकर नहीं, मानसिकता को लेकर पर दिक्कत थी.''
वर्क कल्चर में यह भी एक दिक्कत
एडविन ने यह भी बताया कि UAE में लीडरशिप की बहुत कमी है. टॉप रोल पर वहीं के लोग रखे जाते हैं, काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया जाता है. ऐसे में अगर विषय के जानकार किसी व्यक्ति का फलना-फूलना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा, ''पहली नजर में 30000 AED प्रति माह कमाना बहुत बड़ी बात लग सकती है क्योंकि वहां लगभग 10,000 AED खर्च कर आप आराम की जिंदगी जी सकते हैं. इसका मतलब यह है कि मेरी हर महीने लगभग 20,000 AED की सेविंग्स हो रही थी.''
