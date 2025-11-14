काम से निकाल दिए जाएंगे 15000 लोग, एक और कंपनी करने वाली है छंटनी; चपेट में आएंगे ये कर्मचारी

Layoff News: छंटनी के इस दौर में अपने यहां से कर्मचारियों को निकाले जाने की कड़ी में एक और कंपनी शामिल हो गई है. यह एक अमेरिकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका नाम वेरिजोन (Verizon) है. कंपनी हजारों की तादात में कर्मचारियों की काम से छुट्टी करने की तैयारी में है. इस मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कंपनी लगभग 15,000 लोगों की छंटनी करने का प्लान बना रही है, जो इनके टोटल वर्कफोर्स का 15 परसेंट है. हालांकि, वेरिजोन की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

छंटनी की क्या है वजह?

सूत्र के मुताबिक, छंटनी की योजना नॉन-यूनियन मैनेजमेंट रैंक के कर्मचारियों को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है. इससे 20 परसेंट से अधिक कर्मचारियों पर असर पड़ने की उम्मीद है. दरअसल, इन दिनों वेरिजोन लगभग 180 कॉर्पोरेट रिटेल स्टोर्स को फ्रैंचाइज्ड ऑपरेशन में बदलने की तैयारी में है. कंपनी ग्राहकों की संख्या के धीमी गति से बढ़ने और कस्टमर्स के प्रीमियम वायरलेस प्लान न खरीदने के कारण मार्केट में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है. इसे AT&T और T-Mobile US जैसी दूसरी कंपनियों से भी बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है.

इस बड़ी टेक कंपनी में भी होगी छंटनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में कामकाज करने के ढंग में खुद को नए सिरे से ढालने की चाह में हाल ही में कई कंपनियों ने छंटनी की. इनमें Amazon, TCS, Microsoft, IBM जैसी कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं. इसी महीने की शुरुआत में बड़ी आईटी कंपनी IBM ने सॉफ्टवेयर ग्रोथ पर फोकस करते हुए हजारों कर्मचारियों की छंटनी किए जाने की बात कही थी. कंपनी के स्पोकसपर्सन ने कहा था, चौथी तिमाही में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जिसका असर हमारे ग्लोबल वर्कफोर्स के सिंगल डिजीट पर्सेनटेज पर पड़ेगा.

