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हिंदी न्यूज़बिजनेससिर्फ 199 का सब्सक्रिप्शन और लाखों का मुनाफा, मेजर ऋषभ संब्याल का इनकम मॉडल जानें

सिर्फ 199 का सब्सक्रिप्शन और लाखों का मुनाफा, मेजर ऋषभ संब्याल का इनकम मॉडल जानें

मेजर ऋषभ सिंह सांभ्याल का Instagram सब्सक्रिप्शन मॉडल चर्चा में है. मिंट के 15 सितंबर के आंकड़ों में 1,569 सब्सक्राइबर दिखे, जबकि मासिक शुल्क Android पर 180 और iPhone पर 199 था.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Sep 2026 08:25 PM (IST)
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अगर आप भी सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाकर कमाई करने का तरीका समझना चाहते हैं, तो मेजर ऋषभ सिंह संब्याल का इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन मॉडल आपके लिए दिलचस्प हो सकता है. उनके अकाउंट पर पेड सब्सक्रिप्शन की सुविधा मौजूद है, जिसके लिए यूजर्स को हर महीने एक तय रकम चुकानी होती है. हालांकि, सब्सक्राइबर की संख्या और प्लेटफॉर्म के हिसाब अलग कीमत होने के कारण उनकी असल कमाई का आंकड़ा बताना मुमकिन नहीं है. 

दरअसल, 15 सितंबर को मिंट की ओर से किए गए जांच में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1,569 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे थे. लेकिन, यह संख्या समय के साथ बदल सकती है, क्योंकि कोई भी यूजर कभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है या उसे कैंसिल कर सकता है.

इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन की कितनी है कीमत?

रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अलग-अलग डिवाइस पर सब्सक्रिप्शन की कीमत अलग थी. 

  • Android यूजर्स के लिए कीमत 180 रुपये प्रति महीना थी.
  • iPhone यूजर्स के लिए यह चार्ज 199 रुपये प्रति महीना था.

हालांकि, 1,569 सब्सक्राइबर में कितने एंड्रॉयड और कितने आईफोन यूजर्स हैं, इसकी जानकारी मौजूद नहीं है. ऐसे में उनकी असल मासिक कमाई का सटीक आंकड़ा निकालना मुमकिन नहीं है.

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1,569 सब्सक्राइबर से कितनी बन सकती है कमाई?

अगर आप सिर्फ इसे गणित के आधार पर देखें और मान लें कि सभी सभी 1,569 लोग एक ही प्लान पर हैं, तो अलग-अलग स्थिति में इसकी अनुमानित रकम अलग हो सकती है. यानी अगर सभी सब्सक्राइबर 180 रुपये वाले प्लान लें, तो मासिक रकम करीब 2.82 लाख रुपये बैठती है.

वहीं, अगर सभी सब्सक्राइबर 199 रुपये वाला प्लान लेते हैं, तो यह रकम करीब 3.12 लाख रुपये प्रति महीने हो सकती है. इसी गणना 12 महीने में आधार पर देखा जाए तो 180 रुपये वाले प्लान के हिसाब से रकम करीब 33.89 लाख रुपए और 199 रुपये वाले प्लान के हिसाब से करीब 37.47 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. लेकिन यह उनकी असल कमाई नहीं है. 

सब्सक्राइबर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

  • एक्सक्लूसिव पोस्ट
  • सब्सक्राइबर बैज
  • सोशल चैनल का एक्सेस
  • Ask Me Anything सेशन
  • अर्ली एक्सेस
  • कोचिंग

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Sep 2026 08:25 PM (IST)
Tags :
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