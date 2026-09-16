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हिंदी न्यूज़बिजनेसछंटनी में गई नौकरी, फिर भी सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है शख्स, जानें क्यों?

छंटनी में गई नौकरी, फिर भी सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता है शख्स, जानें क्यों?

गुरुग्राम में नौकरी के जाने के बाद एक शख्स रोज सुबह घर से अपने ऑफिस जाने की तरफ निकलता है. वह कैफे में नौकरी तलाशने, Python सीखने और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बिताने कि कोशिश करता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Sep 2026 07:31 PM (IST)
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नौकरी जाने के बाद आमतौर पर लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या नई नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम के एक शख्स ने अपनी नौकरी जाने की बात माता-पिता से छिपाए रखा और रोज की दिनचर्या को पहले जैसा ही बनाए रखा. वह अब भी हर सुबह करीब 9 बजे घर से ऐसे निकलता है, जैसे ऑफिस जा रहा हो.

शख्स के मुताबिक, वह गुरुग्राम की साइबर सिटी स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में करीब सात साल से काम कर रहा था. 10 सितंबर को उसकी नौकरी चली गई. इसके बाद उसने परिवार को इस बारे में बताने के बजाय रोज घर से निकलने का सिलसिला जारी रखा.

Starbucks में बैठकर करता है नौकरी की तलाश

Reddit पर अपनी कहानी साझा करते हुए शख्स ने बताया कि वह अपना निजी लैपटॉप लेकर घर से निकलता है. इसके बाद वह Starbucks में कई घंटे बिताता है. वहां नई नौकरियों के लिए आवेदन करने के साथ-साथ Python सीखने पर भी समय दे रहा है. उसने बताया कि घरवालों को अभी तक यह पता नहीं चला है कि उसके पास अब ऑफिस वाला लैपटॉप नहीं है. शाम करीब 5 बजे तक वह वापस घर लौट आता है.

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जरूरतमंद बच्चों को भी पढ़ाता है

नौकरी तलाशने और नई स्किल सीखने के अलावा वह अपना समय जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने में भी लगा रहा है. उसने बकाया है कि वह वसंत कुंज और हौज खास में बच्चों को पढ़ाता है. हालांकि, नौकरी जाने की बात परिवार से छिपाकर रखना उसके लिए आसान नहीं है. शख्स ने अपनी स्थिति को बेहद थकाने वाली ‘डबल लाइफ’ बताया और कहा कि उसे नहीं पता कि वह इस तरह की दिनचर्या कब तक जारी रख पाएगा.

सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किए अनुभव

Reddit पर पोस्ट सामने आने के बाद कई यूजर्स ने अपने अनुभव साझा किए. कुछ लोगों ने उसे परिवार से बात करने और उनका सहयोग लेने की सलाह दी, जबकि कुछ ने नौकरी तलाशने के दौरान खुद को व्यस्त रखने के उसके तरीके की सराहना की.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Sep 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
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