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हिंदी न्यूज़बिजनेस50 हजार की नौकरी छोड़ लड़की ने कमाए 2.28 लाख, बताया कमाई का 'सुपर सीक्रेट'

50 हजार की नौकरी छोड़ लड़की ने कमाए 2.28 लाख, बताया कमाई का 'सुपर सीक्रेट'

Zomato की 50 हजार मासिक सैलरी वाली नौकरी छोड़ने के बाद एक महिला ने सितंबर में चार आय स्रोतों से 2.28 लाख कमाए. यह कहानी कई कमाई के रास्ते बनाने की अहमियत दिखाती है, लेकिन आय हर महीने समान नहीं रहती.

Written By : शौर्या रे |  Updated at : 09 Oct 2026 04:46 PM (IST)
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अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ना आसान फैसला नहीं होता, खासकर तब जब हर महीने एक तय रकम खाते में आती हो. लेकिन कुछ लोग अपनी कमाई के नए रास्ते बनाने के लिए नौकरी से अलग राह चुनते हैं.

ऐसी ही एक महिला की कहानी चर्चा में है, जिसने Zomato की पूरे 50 हजार महीने की नौकरी छोड़ने के बाद सितंबर में 2.28 लाख रुपये कमाने का दावा किया. उनकी कमाई का खास पहलू यह है कि इसके लिए उन्होंने चार अलग-अलग स्रोतों का सहारा लिया.

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50 हजार रुपये की नौकरी छोड़ने का फैसला

नौकरी में नियमित सैलरी मिलने से आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है. हालांकि, कुछ लोग अपनी कमाई बढ़ाने और अपने काम पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश करते हैं. इस महिला ने भी नौकरी छोड़कर कमाई के अलग-अलग रास्तों पर ध्यान देने का फैसला किया.

नौकरी छोड़ने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी आय को बनाए रखना और उसे बढ़ाना रही होगी. नियमित सैलरी के बजाय कई स्रोतों से कमाई करने के लिए लगातार काम करना, नए अवसर तलाशना और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना जरूरी होता है.

सितंबर में 2.28 लाख रुपये की कमाई

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने सितंबर में चार अलग-अलग आय स्रोतों के जरिए कुल 2.28 लाख रुपये कमाए. यह रकम उनकी पहले की 50 हजार की मासिक सैलरी से काफी ज्यादा है. एक से ज्यादा स्रोतों से कमाई करने का फायदा यह हो सकता है कि किसी एक काम से आमदनी कम होने पर दूसरे स्रोत मदद कर सकते हैं. हालांकि, ऐसी कमाई हर महीने एक जैसी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. काम की उपलब्धता, ग्राहकों की जरूरत और बाजार की स्थिति के अनुसार आय में बदलाव हो सकता है.

एक से ज्यादा कमाई के रास्ते क्यों हैं जरूरी?

आज के समय में केवल एक सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय लोग अतिरिक्त कमाई के विकल्प भी तलाश रहे हैं. फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल कंटेंट और दूसरे छोटे कारोबार ऐसे विकल्प हो सकते हैं, जिनसे लोग अपनी मुख्य आय के अलावा पैसा कमा सकते हैं. हालांकि, नौकरी छोड़कर पूरी तरह दूसरे कामों पर निर्भर होने से पहले बचत, नियमित खर्च और कमाई की स्थिरता का आकलन करना जरूरी है.

नौकरी छोड़ने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

इस तरह की कहानियां नए अवसरों की ओर ध्यान खींचती हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई देखकर तुरंत नौकरी छोड़ना सही नहीं है. पहले अपनी बचत तैयार करना, नए काम से नियमित आय की संभावना समझना और आपातकालीन खर्चों के लिए पैसा रखना जरूरी है.

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About the author शौर्या रे

शौर्य रे उत्तर प्रदेश में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बेचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं. शौर्य वर्तमान में एबीपी न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. बिजनेस और यूटिलिटी की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली शौर्य पब्लिक रिलेशंस (PR) व कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भविष्य तलाश रही हैं. वह मीडिया ट्रेंड्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी और पब्लिक ओपिनियन से जुड़े विषयों पर अपनी रूची रखती हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Multiple Income Streams Financial Independence
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