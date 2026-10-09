50 हजार की नौकरी छोड़ लड़की ने कमाए 2.28 लाख, बताया कमाई का 'सुपर सीक्रेट'

अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ना आसान फैसला नहीं होता, खासकर तब जब हर महीने एक तय रकम खाते में आती हो. लेकिन कुछ लोग अपनी कमाई के नए रास्ते बनाने के लिए नौकरी से अलग राह चुनते हैं.

ऐसी ही एक महिला की कहानी चर्चा में है, जिसने Zomato की पूरे 50 हजार महीने की नौकरी छोड़ने के बाद सितंबर में 2.28 लाख रुपये कमाने का दावा किया. उनकी कमाई का खास पहलू यह है कि इसके लिए उन्होंने चार अलग-अलग स्रोतों का सहारा लिया.

50 हजार रुपये की नौकरी छोड़ने का फैसला

नौकरी में नियमित सैलरी मिलने से आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है. हालांकि, कुछ लोग अपनी कमाई बढ़ाने और अपने काम पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए दूसरे विकल्पों की तलाश करते हैं. इस महिला ने भी नौकरी छोड़कर कमाई के अलग-अलग रास्तों पर ध्यान देने का फैसला किया.

नौकरी छोड़ने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी आय को बनाए रखना और उसे बढ़ाना रही होगी. नियमित सैलरी के बजाय कई स्रोतों से कमाई करने के लिए लगातार काम करना, नए अवसर तलाशना और अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना जरूरी होता है.

सितंबर में 2.28 लाख रुपये की कमाई

रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने सितंबर में चार अलग-अलग आय स्रोतों के जरिए कुल 2.28 लाख रुपये कमाए. यह रकम उनकी पहले की 50 हजार की मासिक सैलरी से काफी ज्यादा है. एक से ज्यादा स्रोतों से कमाई करने का फायदा यह हो सकता है कि किसी एक काम से आमदनी कम होने पर दूसरे स्रोत मदद कर सकते हैं. हालांकि, ऐसी कमाई हर महीने एक जैसी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. काम की उपलब्धता, ग्राहकों की जरूरत और बाजार की स्थिति के अनुसार आय में बदलाव हो सकता है.

एक से ज्यादा कमाई के रास्ते क्यों हैं जरूरी?

आज के समय में केवल एक सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय लोग अतिरिक्त कमाई के विकल्प भी तलाश रहे हैं. फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल कंटेंट और दूसरे छोटे कारोबार ऐसे विकल्प हो सकते हैं, जिनसे लोग अपनी मुख्य आय के अलावा पैसा कमा सकते हैं. हालांकि, नौकरी छोड़कर पूरी तरह दूसरे कामों पर निर्भर होने से पहले बचत, नियमित खर्च और कमाई की स्थिरता का आकलन करना जरूरी है.

नौकरी छोड़ने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

इस तरह की कहानियां नए अवसरों की ओर ध्यान खींचती हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई देखकर तुरंत नौकरी छोड़ना सही नहीं है. पहले अपनी बचत तैयार करना, नए काम से नियमित आय की संभावना समझना और आपातकालीन खर्चों के लिए पैसा रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें- प्याज, तेल, चावल और LPG महंगी, घर में खाना बनाना 10% हुआ महंगा

यह भी देखें-