IndiGo Flight Disruption: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में शामिल इंडिगो एक बार फिर सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सवालों के घेरे में है. एविएशन रेगुलेटर डीसीजीए ने एयरलाइन को खतरनाक सामानों की हैंडलिंग से जुड़े नियमों में लापरवाही को लेकर चेतावनी दिया है. डीसीजीए की जांच में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें तय सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था.

इस कार्रवाई के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, डीसीजीए ने अभी इस मामले में जुर्माना नहीं लगाया है, बल्कि नियमों में सुधार के लिए चेतावनी दी है और एयरलाइन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

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क्या है पूरा मामला?

डीसीजीए की ओर से की गई जांच में इंडिगो के इंजीनियरिंग स्टोरेज और खतरनाक सामानों की हैंडलिंग प्रोसेस में कुछ कमियां पाई गई हैं. जांच में सामने आया कि कुछ मामलों में खतरनाक सामान को संभालने के लिए नियम और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरी तरह पालन नहीं हुआ.

एयरलाइन ने भी एक घटना का जिक्र किया जिसमें फ्लाइट में भेजे गए खतरनाक सामान से जुड़ी समस्या सामने आई थी. इसके बाद डीसीजीए ने सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती दिखाई और इंडिगो को सुधार करने के निर्देश दिए.

इंडिगो पर कब-कब हुई डीसीजीए की बड़ी कार्रवाई?

1. जुलाई 2026

डीसीजीए ने विशेष ऑडिट में पाया कि इंडिगो ने खतरनाक सामान की हैंडलिंग से जुड़े कुछ सुरक्षा नियमों और एसओपी का पूरी तरह पालन नहीं किया. इसके बाद एयरलाइन को वार्निंग लेटर जारी किया गया और एक महीने के भीतर सुधार करके रिपोर्ट मांगी गई. इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, केवल चेतावनी दी गई.

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2. जनवरी 2026

दिसंबर 2025 में हजारों उड़ानों के रद्द और लेट होने के मामले में डीसीजीए ने इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया. जांच में पाया गया कि ऑपरेशन प्लानिंग, क्रू मैनेजमेंट और रेगुलेटरी तैयारी में गंभीर कमियां थीं. डीसीजीए ने एयरलाइन से 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी मांगी ताकि आगे चलकर ऐसी स्थिति दोबारा न हो.

3. अक्टूबर 2025

डीसीजीए ने पायलट ट्रेनिंग और कैटगरी सी एयरपोर्ट ऑपरेशन से जुड़े नियमों के पालन में कमी मिलने पर इंडिगो पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. एयरलाइन ने बाद में इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी.

4. दिसंबर 2025

फ्लाइट कैंसिलेशन संकट के दौरान डीसीजीए ने इंडिगो के सीइओ समेत वरिष्ठ अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया. इसके अलावा एयरलाइन की उड़ानों पर खास निगरानी रखी गई, अधिकारियों को एयरपोर्ट और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में तैनात किया गया और कंपनी से नियमित रिपोर्ट मांगी गई. ये कार्रवाई बाद में 22.20 करोड़ रुपए के जुर्माने का आधार बनी.

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यात्रियों की सुरक्षा पर कितना असर?

एविएशन सेक्टर में सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी माना जाता है. खासतौर पर खतरनाक सामान जैसे सामानों की सही पहचान, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है. डीसीजीए लगातार एयरलाइंस की निगरानी करता है ताकि यात्री सुरक्षा से जुड़े नियमों में कोई कमी न रहे. इंडिगो को जारी चेतावनी भी इसी निगरानी का हिस्सा है.