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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG New Rules: अब 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर, बदल गए सारे नियम, एक गलती से कटेगा गैस कनेक्शन

LPG New Rules: अब 25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर, बदल गए सारे नियम, एक गलती से कटेगा गैस कनेक्शन

LPG New Rules: गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं. अब 21 दिन की जगह आप 25 दिन बाद ही दूसरा गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे. साथ ही कुछ गलतियां आपका गैस कनेक्शन कट भी करा सकती हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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LPG New Rules: अगर आप भी LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए. सरकार और तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं. अब सिलेंडर बुकिंग से लेकर डिलीवरी और गैस कनेक्शन तक कई चीजें बदल गई हैं. सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर घर में गैस सिलेंडर की बुकिंग पर सख्ती बढ़ा दी गई है. वहीं अब तो गैस कनेक्शन बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा है.

25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर
सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच का समय बढ़ा दिया है. पहले जहां 21 दिन बाद ही दोबारा सिलेंडर बुक हो जाता था वहीं अब शहरी इलाकों में कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. अब 25 दिन के बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं. वहीं गांव के इलाकों में अब 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक होगा. 

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OTP है जरूरी
अब गैस डिलीवरी के समय OTP देना जरूरी है. इसका मतलब है कि सिलेंडर लेने से पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसी के बाद डिलीवरी पूरी मानी जाएगी. इससे फर्जी डिलीवरी बंद होगी.

कट जाएगा गैस कनेक्शन
सरकार एक घर, एक कनेक्शन पर जोर दे रही है. जिन घरों में PNG यानी पाइप गैस कनेक्शन लग चुका है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप 30 दिन के अंदर एलपीजी सिलेंडर जमा नहीं करते हैं तो आपका गैस कनेक्शन रोक दिया जाएगा. वैसे परेशान की जरूरत नहीं है, सरकार ने बाद में जरूरत पड़ने पर LPG कनेक्शन दोबारा एक्टिव कराने की सुविधा भी दी है. इसके अलावा अगर आपने e-KYC पूरी नहीं की है, तो भी आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है. खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना जरूरी है. 

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सरकार ने क्यों किए इतने बदलाव?

पिछले कुछ महीनों में गैस सप्लाई को लेकर दबाव बढ़ा था. सरकार का कहना है कि नए नियमों से गैस की कालाबाजारी रुकेगी, फर्जी कनेक्शन कम होंगे, सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचेगी और सप्लाई बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगी. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
PNG Business News Gas Connection LPG 
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