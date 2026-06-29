LPG New Rules: अगर आप भी LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए. सरकार और तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं. अब सिलेंडर बुकिंग से लेकर डिलीवरी और गैस कनेक्शन तक कई चीजें बदल गई हैं. सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर घर में गैस सिलेंडर की बुकिंग पर सख्ती बढ़ा दी गई है. वहीं अब तो गैस कनेक्शन बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा है.

25 दिन बाद मिलेगा सिलेंडर

सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच का समय बढ़ा दिया है. पहले जहां 21 दिन बाद ही दोबारा सिलेंडर बुक हो जाता था वहीं अब शहरी इलाकों में कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा. अब 25 दिन के बाद ही आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते हैं. वहीं गांव के इलाकों में अब 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक होगा.

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OTP है जरूरी

अब गैस डिलीवरी के समय OTP देना जरूरी है. इसका मतलब है कि सिलेंडर लेने से पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसी के बाद डिलीवरी पूरी मानी जाएगी. इससे फर्जी डिलीवरी बंद होगी.

कट जाएगा गैस कनेक्शन

सरकार एक घर, एक कनेक्शन पर जोर दे रही है. जिन घरों में PNG यानी पाइप गैस कनेक्शन लग चुका है, उन्हें LPG कनेक्शन सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप 30 दिन के अंदर एलपीजी सिलेंडर जमा नहीं करते हैं तो आपका गैस कनेक्शन रोक दिया जाएगा. वैसे परेशान की जरूरत नहीं है, सरकार ने बाद में जरूरत पड़ने पर LPG कनेक्शन दोबारा एक्टिव कराने की सुविधा भी दी है. इसके अलावा अगर आपने e-KYC पूरी नहीं की है, तो भी आपका गैस कनेक्शन बंद हो सकता है. खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC कराना जरूरी है.

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सरकार ने क्यों किए इतने बदलाव?

पिछले कुछ महीनों में गैस सप्लाई को लेकर दबाव बढ़ा था. सरकार का कहना है कि नए नियमों से गैस की कालाबाजारी रुकेगी, फर्जी कनेक्शन कम होंगे, सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचेगी और सप्लाई बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगी.