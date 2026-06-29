Share Market Today on June 29: आज भारतीय शेयर बाजार तीन दिनों के लंबे वीकेंड के बाद सुस्त औक्र सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. आज सेंसेक्स लाल और निफ्टी हरे निशान पर खुले. निफ्टी 50 अपने पिछले बंद स्तर 24056 के मुकाबले 24061.75 पर खुलकर फिलहाल 24097 पर बना हुआ है. वहीं, सेंसेक्स अपने पिछले बंद भाव 77100.47 के मुकाबले 77055.21 पर कारोबार की शुरुआत की. हालांकि, शॉर्ट-कवरिंग करते हुए इसने थोड़ी ही देर में 77127.67 के स्तर पर वापसी की.

क्यों बाजार की रफ्तार धीमी?

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम को लेकर कतर में दोबारा बातचीत शुरू होने की खबरों के बीच शनिवार औ रविवार की दरमियानी रात होर्मुज (Strait of Hormuz) से होकर गुजर रहे दो अमेरिकी कमर्शियल कार्गो शिप पर संदिग्ध ड्राेन और मिसाइल हमले हुए. इसके लिए अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों को जिम्मेदार ठहराया है. इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के तटीय इलाकों में स्थित तीन प्रमुख सैन्य और रडार ठिकानों पर हमले किए. इसी वजह से बाजार खुलते ही पूरे एशियाई बाजारों में अनिश्चितता और गिरावट देखी जा रही है.

पश्चिम एशिया में पैदा हुई अनिश्चितता के चलते आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड पिछले हफ्ते के 71.60 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर के ऊपर 72 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. तेल महंगा होने से भारत में पेट्रोल-डीजल के दोबारा महंगे होने की आशंका है. इससे एविएशन कंपनियों को भी घाटा हो सकता है.

एशियाई बाजार

आज 29 जून को एशियाई बाजारों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. दक्षिण कोरिया का कोस्पी शुरुआती कारोबार में 2-3% तक टूट गया है. टेक और चिपमेकर शेयरों में निवेशक अपनी हिस्सेदारी तेजी से घटा रहे हैं. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स भी 0.6-1% की कमजोरी के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा है. चीन का शंघाई कंपोजिट भी 05% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.41% की मामूली बढ़त के साथ मजबूत बना हुआ है. शेयरों में यह गिरावट अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दौरान सप्ताहांत में अमेरिकी सेना के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हुए हमले के बीच आई है.

अमेरिकी शेयर बाजार

आज अमेरिकी शेयर बाजार के वायदा संकेत सकारात्मक रुख के साथ हरे निशान पर हैं. नैस्डेक 100 फ्यूचर्स 0.6-1% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है. S&P 500 Futures 0.5% की बढ़त के साथ सकारात्मक दायरे में है. डाऊ जोन्स भी करीब 0.3% की हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है. पिछले कारोबारी सत्र (26 जून) को अमेरिकी बाजारों में मिला-जुला रुख था. इस दौरान तकनीकि कंपनियों, खासतौर वर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े चिपमेकर शेयरों पर भारी बिकवाली का दबाव था.

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