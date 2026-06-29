Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. 29 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. चांदी के भाव में भी थोड़ी नरमी आई है. पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी के बाद अब गोल्ड मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा है.

कितना सस्ता हुआ सोना- चांदी?

आज 24 कैरेट सोने का भाव कई शहरों में करीब ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना लगभग ₹1.31 लाख प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. हालांकि अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से रेट में थोड़ा फर्क हो सकता है. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है. बाजार में चांदी करीब ₹2.15 लाख प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है.

शहर अनुसार सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110 मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960 कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960 चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450 पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010 लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110 मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110 अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110 कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110 गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110 चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110 गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110 नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110 जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110 लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110 गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960 इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010 अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010 सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010 वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010 नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960 पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960 नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990 बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960 भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960

शहर अनुसार चांदी का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110 मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960 कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960 चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450 पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010 लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110 मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110 अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110 कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110 गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110 चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110 गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110 नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110 जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110 लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110 गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960 इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010 अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010 सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010 वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010 नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960 पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960 नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990 बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960 भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960 कटक ₹143950 ₹131950 ₹107960

क्यों गिर रहे हैं दाम?

पिछले हफ्ते सोने में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन अब निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों को लेकर चिंता की वजह से भी गोल्ड पर दबाव बना है.