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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले देखें रेट लिस्ट

Gold- Silver Price Today: आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी नरमी, खरीदारी से पहले देखें रेट लिस्ट

Gold- Silver Price Today: आज आपके शहर में सोने- चांदी का क्या रेट है और आपको आप ये खरीदना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आप यहां से जान सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jun 2026 08:40 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. 29 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. चांदी के भाव में भी थोड़ी नरमी आई है. पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी के बाद अब गोल्ड मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा है. 

कितना सस्ता हुआ सोना- चांदी?
आज 24 कैरेट सोने का भाव कई शहरों में करीब ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है. वहीं 22 कैरेट सोना लगभग ₹1.31 लाख प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. हालांकि अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से रेट में थोड़ा फर्क हो सकता है. सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है. बाजार में चांदी करीब ₹2.15 लाख प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है.

शहर अनुसार सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110
मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960
कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960
चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450
पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010
लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110
मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110
अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110
कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110
चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110
गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110
नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110
जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960
इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010
अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010
सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010
वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010
नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960
पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960
नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990
बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960
भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960

शहर अनुसार चांदी का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹144100 ₹132100 ₹108110
मुंबई ₹143950 ₹131950 ₹107960
कोलकाता ₹143950 ₹131950 ₹107960
चेन्नई ₹145860 ₹133700 ₹111450
पटना ₹144000 ₹132000 ₹108010
लखनऊ ₹144100 ₹132100 ₹108110
मेरठ ₹144100 ₹132100 ₹108110
अयोध्या ₹144100 ₹132100 ₹108110
कानपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुरुग्राम ₹144100 ₹132100 ₹108110
चंडीगढ़ ₹144100 ₹132100 ₹108110
गाजियाबाद ₹144100 ₹132100 ₹108110
नोएडा ₹144100 ₹132100 ₹108110
जयपुर ₹144100 ₹132100 ₹108110
लुधियाना ₹144100 ₹132100 ₹108110
गुवाहाटी ₹143950 ₹131950 ₹107960
इंदौर ₹144000 ₹132000 ₹108010
अहमदाबाद ₹144000 ₹132000 ₹108010
सूरत ₹144000 ₹132000 ₹108010
वडोदरा ₹144000 ₹132000 ₹108010
नागपुर ₹143950 ₹131950 ₹107960
पुणे ₹143950 ₹131950 ₹107960
नासिक ₹143980 ₹131980 ₹107990
बैंगलोर ₹143950 ₹131950 ₹107960
भुवनेश्वर ₹143950 ₹131950 ₹107960
कटक ₹143950 ₹131950 ₹107960

क्यों गिर रहे हैं दाम?
पिछले हफ्ते सोने में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन अब निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों को लेकर चिंता की वजह से भी गोल्ड पर दबाव बना है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jun 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Gold Business News Silver Rate Gold & Silver
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