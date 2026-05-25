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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Hike Live Updates: आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

Petrol-Diesel Price Hike Live Updates: आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

Petrol-Diesel Price Hike Live: अमेरिका-ईरान वॉर, पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज की नाकेबंदी ने कच्चे तेल की सप्लाई पर असर डाला है. इससे वैश्विक बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 10:31 AM (IST)

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Petrol Diesel Price Hike live update fuel prices surge all over the country on 25 May 2026 Petrol-Diesel Costlier above 7 rupees in Just 10 Days Petrol-Diesel Price Hike Live Updates: आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
देश में चौथी बार बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत
Source : ABPLive

Background

Petrol, diesel price today live updates: सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.61-2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई. दो हफ्ते से भी कम समय में यह लगातार चौथी बढ़ोतरी है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ अब सरकारी तेल कंपनियां धीरे-धीरे ग्राहकों पर डालने लगी है.

कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं होने के बाद 15 मई को अचानक से जब कीमतें बढ़ीं, तो लोगों में अफरा-तफरी मच गई. फ्यूल स्टेशनों में लोगों की भीड़ जमा होने लगी. तब से लेकर अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं. भले ही आज ब्रेंट क्रूड ऑयल में 5% तक की गिरावट आई है. कीमतें बढ़ने से और रुपया कमजोर होने से तेल मार्केटिंग कंपनियों की आयात लागत पर दबाव बढ़ गया है.

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10:31 AM (IST)  •  25 May 2026

बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों में बढ़ीं चिंताएं

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर चोट की है. आज फिर ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद देश भर में लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं. दिल्ली के एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर एबीपी न्यूज ने जब लोगों से बात की, तो उनमें महंगाई को लेकर नाराजगी साफ दिखाई दी.

लोगों का कहना है कि हर कुछ दिनों में बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दामों ने घर का पूरा बजट बिगाड़ दिया है और अब रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है. आम जनता ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से तनख्वाह नहीं बढ़ रही… ऐसे में सरकार को आम लोगों की परेशानियों पर भी ध्यान देना चाहिए.

10:29 AM (IST)  •  25 May 2026

अप्रैल 2022 के बाद फिर शुरू हुआ रेट बढ़ने का सिलसिला

सरकार ने पहली बार 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. यह कदम अप्रैल 2022 के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में पहली बड़ी बढ़ोतरी थी, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. ईंधन की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी का ऐलान 19 मई को किया गया था, जब सरकारी तेल कंपनियों ने पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर लगभग 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें लगभग 91.58 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गईं. कीमतों में बदलाव के तीसरे दौर में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 87 पैसे प्रति लीटर और 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई. इस महीने इस तरह की चौथी बढ़ोतरी में, पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2 रुपये से ज्यादा का इजाफा देखा गया.

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