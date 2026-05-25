आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

सरकार ने पहली बार 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. यह कदम अप्रैल 2022 के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में पहली बड़ी बढ़ोतरी थी, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. ईंधन की कीमतों में दूसरी बढ़ोतरी का ऐलान 19 मई को किया गया था, जब सरकारी तेल कंपनियों ने पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें बढ़कर लगभग 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीजल की कीमतें लगभग 91.58 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गईं. कीमतों में बदलाव के तीसरे दौर में, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 87 पैसे प्रति लीटर और 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई. इस महीने इस तरह की चौथी बढ़ोतरी में, पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2 रुपये से ज्यादा का इजाफा देखा गया.