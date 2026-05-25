CNG Price Today: एक बार फिर आज पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे में सीएनजी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले, इसके रेट लिस्ट को सर्च रहे हैं. असल में पेट्रोल- डीजल के मुकाबले CNG को किफायती ऑप्शन माना जाता है और ज्यादातर लोगों के पास अब सीएनजी कार भी है. अगर आपके पास भी सीएनजी कार है तो यहां से आप 25 मई 2026 की रेट लिस्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज इसकी कीमत में कितने बदलाव हुए हैं.



सीएनजी रेट लिस्ट 25 मई 2026-

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तीसरी बार बढ़ें सीएनजी के दाम-

23 मई, शनिवार के दिन सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी की गई. पहले CNG का रेट 80.09 पैसे था जो अब बढ़कर 81.09 पैसे हो गया है. बता दें कि मई में तीन बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं.



क्यों बढ़ रहे हैं सीएनजी के दाम?

गैस वितरण कंपनी IGL के अनुसार, 'इंटरनेशनल मार्केट में गैस की लागत बढ़ने और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर सीएनजी की लागत पर पड़ा है. यही वजह है कि कंपनी को खुदरा कीमतों में बदलाव करना पड़ा. हालांकि, कंपनी ने दावा किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सीएनजी अभी भी पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता ईंधन है.'

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