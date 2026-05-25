CNG Price Today: आज कितना महंगा हुआ CNG? दिल्ली- मुबंई से पटना तक, जानें 25 मई को क्या है सीएनजी का रेट
CNG Price Today 25 May 2026: हाल ही में गैस कंपनियों ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है. यहां से जानें आज सीएनजी महंगा हुआ कि सस्ता? आज आपके शहर में सीएनजी का रेट क्या है.
CNG Price Today: एक बार फिर आज पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ गए हैं. ऐसे में सीएनजी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले, इसके रेट लिस्ट को सर्च रहे हैं. असल में पेट्रोल- डीजल के मुकाबले CNG को किफायती ऑप्शन माना जाता है और ज्यादातर लोगों के पास अब सीएनजी कार भी है. अगर आपके पास भी सीएनजी कार है तो यहां से आप 25 मई 2026 की रेट लिस्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज इसकी कीमत में कितने बदलाव हुए हैं.
सीएनजी रेट लिस्ट 25 मई 2026-
- दिल्ली (Delhi): ₹81.09 प्रति किलो
- नोएडा (Noida): ₹89.70 प्रति किलो
- गुड़गांव (गुरुग्राम) (Gurugram): ₹82.12 प्रति किलो
- गाजियाबाद (Ghaziabad): ₹100.90 प्रति किलो
- फरीदाबाद (Faridabad): ₹88.30 प्रति किलो
- मुंबई (Mumbai): ₹81.00 प्रति किलो
- कोलकाता (Kolkata): ₹93.50 प्रति किलो
- चेन्नई (Chennai): ₹91.50 प्रति किलो
- बेंगलुरु (Bangalore): ₹90.00 प्रति किलो
- हैदराबाद (Hyderabad): ₹97.00 प्रति किलो
- अहमदाबाद (Ahmedabad): ₹82.25 प्रति किलो
- पुणे (Pune): ₹92.50 प्रति किलो
- सोनीपत (Sonipat): ₹86.60 प्रति किलो
- करनाल (Karnal): ₹85.43 प्रति किलो
- लखनऊ (Lucknow): ₹95.75 प्रति किलो
- आगरा (Agra): ₹95.75 प्रति किलो
- मेरठ (Meerut): ₹86.05 प्रति किलो
- पटना (Patna): ₹87.90 प्रति किलो
- इन्दौर (Indore): ₹93.55 प्रति किलो
- जयपुर (Jaipur): ₹90.91 प्रति किलो
- सूरत (Surat): ₹82.95 प्रति किलो
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तीसरी बार बढ़ें सीएनजी के दाम-
23 मई, शनिवार के दिन सीएनजी के दाम 1 रुपये प्रति किलो बढ़ोतरी की गई. पहले CNG का रेट 80.09 पैसे था जो अब बढ़कर 81.09 पैसे हो गया है. बता दें कि मई में तीन बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं.
क्यों बढ़ रहे हैं सीएनजी के दाम?
गैस वितरण कंपनी IGL के अनुसार, 'इंटरनेशनल मार्केट में गैस की लागत बढ़ने और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर सीएनजी की लागत पर पड़ा है. यही वजह है कि कंपनी को खुदरा कीमतों में बदलाव करना पड़ा. हालांकि, कंपनी ने दावा किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सीएनजी अभी भी पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता ईंधन है.'
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