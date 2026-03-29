हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Cylinder price from 1st April: क्या 1 अप्रैल से और महंगा हो जाएगा LPG सिलेंडर? ईरान-इजरायल वॉर ने बढ़ाई टेंशन

LPG Cylinder price from 1st April: क्या 1 अप्रैल से और महंगा हो जाएगा LPG सिलेंडर? ईरान-इजरायल वॉर ने बढ़ाई टेंशन

LPG Cylinder price from 1st April: देश में फिलहाल ईंधन या जरूरी सामान की कोई कमी नहीं है. भारत के पास तेल और गैस के पर्याप्त भंडार हैं और अगले 60 दिनों के लिए आपूर्ति पहले ही सुरक्षित कर ली गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 29 Mar 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

LPG Cylinder price from 1st April: ईरान-इजरायल और अमेरिका में युद्ध के चलते देशभर में लॉकडाउन लगने की अफवाहों पर सरकार ने मजबूत और स्पष्ट रुख अपनाया है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में अटकलें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है और जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

भारत पूरी तरह से तैयार

सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि मौजूदा वैश्विक हालात के बावजूद देश में ईंधन या जरूरी सामान की कोई कमी नहीं है. मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास तेल और गैस के पर्याप्त भंडार हैं और अगले 60 दिनों के लिए आपूर्ति पहले ही सुरक्षित कर ली गई है. इसके अलावा, भारत अब 41 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल आयात करता है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट का असर काफी हद तक कम हो गया है. हालांकि, सरकार के इस आश्वासन के बीच भी पैनिक बाइंग के चलते गैस एजेंसियों के सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं.

तेल कंपनियों ने भी बढ़ाई तैयारी

इधर, तेल कंपनियों ने भी अपनी तैयारी बढ़ा दी है. पेट्रोल पंप मालिकों को अब पहले से ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी हाल में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी न हो. सरकार का कहना है कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यातक भी है इसलिए इस समय किसी 'राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल' की कोई जरूरत नहीं है. अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या 1 अप्रैल से LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने वाले हैं या कीमतों में कुछ राहत मिलेगी?

मौजूदा स्थिति को देखते हुए राहत की उम्मीद तो बहुत कम है. ईरान-इजरायल युद्ध के कारण कच्चे तेल और गैस की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं इसलिए अगर 1 अप्रैल, 2026 को LPG उपभोक्ताओं को किसी झटके का सामना करना पड़े, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए. 

कीमतों में बदलाव की संभावना

तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों की समीक्षा करती है. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक तेल संकट के बीच कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी बनी हुई है. ऐसे में 1 अप्रैल से दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

मार्च 2026 में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई. अब इसकी कीमत 853 के आसपास है. वहीं, मार्च में कमर्शियल सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1768.50 रुपये तक पहुंच गए हैं. अगले महीने राहत मिलेगी या कीमतें बढ़ेंगी यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा. LPG के साथ-साथ CNG और PNG की कीमतों में भी 1 अप्रैल से बदलाव की संभावना है.

ये भी पढ़ें:

ईरान ने अपने दोस्तों के लिए खोला होर्मुज का दरवाजा; जानें भारत के अलावा लिस्ट में और कौन शामिल? 

Published at : 29 Mar 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Price Hike LPG  LPG Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
LPG Cylinder price from 1st April: क्या 1 अप्रैल से और महंगा हो जाएगा LPG सिलेंडर? ईरान-इजरायल वॉर ने बढ़ाई टेंशन
क्या 1 अप्रैल से और महंगा हो जाएगा LPG सिलेंडर? ईरान-इजरायल वॉर ने बढ़ाई टेंशन
बिजनेस
Gold Silver Price Today: शादी सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आपके शहर का ताजा भाव...
शादी सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आपके शहर का ताजा भाव...
बिजनेस
Share Market: अगले हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, क्या कारोबार पकड़ेगी रफ्तार? जानें किन बातों का दिखेगा असर
अगले हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, क्या कारोबार पकड़ेगी रफ्तार? जानें किन बातों का दिखेगा असर
बिजनेस
Bank Holidays Next Week: अगले हफ्ते पूरे 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, ब्रांच विजिट से पहले चेक करें छुट्टियों की लिस्ट
अगले हफ्ते पूरे 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, ब्रांच विजिट से पहले चेक करें छुट्टियों की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
Bihar News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लोकप्रियता भी खत्म'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लोकप्रियता भी खत्म'
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
हेल्थ
Cyclospora Cayetanensis: ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक
ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget