हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान ने अपने दोस्तों के लिए खोला होर्मुज का दरवाजा; जानें भारत के अलावा लिस्ट में और कौन शामिल?

ईरान ने अपने दोस्तों के लिए खोला होर्मुज का दरवाजा; जानें भारत के अलावा लिस्ट में और कौन शामिल?

Strait of Hormuz access: LPG की सप्लाई को लेकर चिंताओं के बीच भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ईरान ने उसे अपने उन चुनिंदा दोस्तों में शामिल किया, जिन्हें इस सुरक्षित मार्ग से गुजरने की इजाजत दी गई है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 29 Mar 2026 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

Strait of Hormuz access: होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर ईरान की सख्त पकड़ ने कई देशों को होने वाली तेल की आपूर्ति को बुरी तरह से बाधित कर दिया है. होर्मुज वैश्विक व्यापार का एक अहम जलमार्ग है, जिससे पूरी दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की सप्लाई होती है. आज से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का दूसरा महीना लगने जा रहा है.

28 फरवरी, 2026 को शुरू हुए जंग के एक महीने के बाद भले ही होर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजरने लगे हैं, लेकिन उनकी आवाजाही सीमित रूप में हो रही है. रिपोर्टों से पता चलता है कि जहां युद्ध से पहले इस जलमार्ग से औसतन हर दिन 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर इकाई के अंकों में आ गई है—कभी-कभी तो यह महज तीन से चार जहाजों तक ही रह जाती है. 

ईरान ने दिखाई सख्ती

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई को लेकर चिंताओं के बीच भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ईरान ने उसे अपने उन चुनिंदा दोस्तों में शामिल किया, जिन्हें इस सुरक्षित मार्ग (Safe Passage) से गुजरने की इजाजत दी गई है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से होकर आवाजाही के लिए 'चयनात्मक नाकाबंदी' (Selective Blockade) की नीति अपनाई है. यानी कि इसके तहत, अब केवल वे ही जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर सकते हैं, जिन्हें ईरान अपना दोस्त मानता है. आइए जानते हैं कि ईरान के मित्र देशों की लिस्ट में भारत के अलावा और कौन-कौन शामिल हैं:-

ईरान के मित्र राष्ट्र

ईरान ने विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इराक और थाइलैंड के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने की इजाजत दी है. अब किसी भी जहाज को यह रास्ता पार करने के लिए पहले ईरान से पूर्व अनुमति लेनी होगी और ईरानी नौसेना के साथ समन्वय करना होगा. ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) उन जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, जिन्हें मित्र राष्ट्र घोषित किया गया है.

इस सुरक्षित मार्ग का उपयोग करने के लिए जहाजों को ईरानी सेना को अपनी पहचान बतानी होगी और ईरानी कंट्रोल रूम के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा. इसके अलावा, ईरान एक टोल सिस्टम बनाने की सोच रहा है, जिसमें जहाजों को सुरक्षित गलियारे से गुजरने के लिए प्रति यात्रा 2 मिलियन डॉलर तक चुकाना पड़ सकता है. 

इनके लिए बैन है एंट्री

ईरान ने युद्ध के मद्देनजर अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों के लिए यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है. IRGC ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना अनुमति के होर्मुज में एंट्री लेने वाले जहाजों को 'कठोर प्रतिक्रिया' का सामना करना पड़ सकता है.

भारत के लिए मायने

भारत अपनी जरूरत का 80 परसेंट कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है. अगर ईरान भारत के लिए यह रास्ता नहीं खोलता, तो भारतीय जहाजों को या तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता या उन्हें हमले का डर रहता. इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती थीं.  

 

 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

शेयर बाजार में निवेशकों की डूबी लुटिया, ईरान-अमेरिका जंग ने किया बर्बाद; 41 लाख करोड़ रुपये स्वाहा 

Published at : 29 Mar 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Crude Oil Iran Israel War Hormuz Strait Iran Friends Nations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ईरान ने अपने दोस्तों के लिए खोला होर्मुज का दरवाजा; जानें भारत के अलावा लिस्ट में और कौन शामिल?
ईरान ने अपने दोस्तों के लिए खोला होर्मुज का दरवाजा; जानें भारत के अलावा लिस्ट में और कौन शामिल?
बिजनेस
शेयर बाजार में निवेशकों की डूबी लुटिया, ईरान-अमेरिका जंग ने किया बर्बाद; 41 लाख करोड़ रुपये स्वाहा
शेयर बाजार में निवेशकों की डूबी लुटिया, ईरान-अमेरिका जंग ने किया बर्बाद; 41 लाख करोड़ रुपये स्वाहा
बिजनेस
ITR-U filing: 31 मार्च है आखिरी मौका! क्या होता है अपडेटेड रिटर्न? कौन इसे फाइल कर सकता है?
31 मार्च है आखिरी मौका! क्या होता है अपडेटेड रिटर्न? कौन इसे फाइल कर सकता है?
बिजनेस
अडानी डिफेंस से भारतीय सेना को मिला ‘प्रहार’ LMG का तोहफा, 2000 यूनिट की डिलीवरी से बढ़ी ताकत; जानें डिटेल
अडानी डिफेंस से भारतीय सेना को मिला ‘प्रहार’ LMG का तोहफा, 2000 यूनिट की डिलीवरी से बढ़ी ताकत; जानें डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं में नेत्रहीन फरियादी से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसएसपी ने किया सस्पेंड
बदायूं में नेत्रहीन फरियादी से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसएसपी ने किया सस्पेंड
बॉलीवुड
रूढ़िवादी परिवार में पले-बढ़े आमिर खान, बोले- मुझे रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी
रूढ़िवादी परिवार में पले-बढ़े आमिर खान, बोले- मुझे रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
LIVE: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
शिक्षा
Maharashtra Board: महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब मिलेंगे एक साथ
हेल्थ
Chest Pain Causes: सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण
सीने का हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, डॉक्टरों ने बताए फेफड़े और पेट से जुड़े कारण
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget