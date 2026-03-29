ईरान ने अपने दोस्तों के लिए खोला होर्मुज का दरवाजा; जानें भारत के अलावा लिस्ट में और कौन शामिल?

Strait of Hormuz access: होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर ईरान की सख्त पकड़ ने कई देशों को होने वाली तेल की आपूर्ति को बुरी तरह से बाधित कर दिया है. होर्मुज वैश्विक व्यापार का एक अहम जलमार्ग है, जिससे पूरी दुनिया के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की सप्लाई होती है. आज से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का दूसरा महीना लगने जा रहा है.

28 फरवरी, 2026 को शुरू हुए जंग के एक महीने के बाद भले ही होर्मुज स्ट्रेट से जहाज गुजरने लगे हैं, लेकिन उनकी आवाजाही सीमित रूप में हो रही है. रिपोर्टों से पता चलता है कि जहां युद्ध से पहले इस जलमार्ग से औसतन हर दिन 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर इकाई के अंकों में आ गई है—कभी-कभी तो यह महज तीन से चार जहाजों तक ही रह जाती है.

ईरान ने दिखाई सख्ती

लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई को लेकर चिंताओं के बीच भारत के लिए अच्छी बात यह है कि ईरान ने उसे अपने उन चुनिंदा दोस्तों में शामिल किया, जिन्हें इस सुरक्षित मार्ग (Safe Passage) से गुजरने की इजाजत दी गई है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से होकर आवाजाही के लिए 'चयनात्मक नाकाबंदी' (Selective Blockade) की नीति अपनाई है. यानी कि इसके तहत, अब केवल वे ही जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर सकते हैं, जिन्हें ईरान अपना दोस्त मानता है. आइए जानते हैं कि ईरान के मित्र देशों की लिस्ट में भारत के अलावा और कौन-कौन शामिल हैं:-

ईरान के मित्र राष्ट्र

ईरान ने विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इराक और थाइलैंड के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरने की इजाजत दी है. अब किसी भी जहाज को यह रास्ता पार करने के लिए पहले ईरान से पूर्व अनुमति लेनी होगी और ईरानी नौसेना के साथ समन्वय करना होगा. ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) उन जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, जिन्हें मित्र राष्ट्र घोषित किया गया है.

इस सुरक्षित मार्ग का उपयोग करने के लिए जहाजों को ईरानी सेना को अपनी पहचान बतानी होगी और ईरानी कंट्रोल रूम के साथ लगातार संपर्क में रहना होगा. इसके अलावा, ईरान एक टोल सिस्टम बनाने की सोच रहा है, जिसमें जहाजों को सुरक्षित गलियारे से गुजरने के लिए प्रति यात्रा 2 मिलियन डॉलर तक चुकाना पड़ सकता है.

इनके लिए बैन है एंट्री

ईरान ने युद्ध के मद्देनजर अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों के लिए यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है. IRGC ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना अनुमति के होर्मुज में एंट्री लेने वाले जहाजों को 'कठोर प्रतिक्रिया' का सामना करना पड़ सकता है.

भारत के लिए मायने

भारत अपनी जरूरत का 80 परसेंट कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है. अगर ईरान भारत के लिए यह रास्ता नहीं खोलता, तो भारतीय जहाजों को या तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता या उन्हें हमले का डर रहता. इससे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू सकती थीं.

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