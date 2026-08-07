फिर बढ़े पेट्रोल के दाम? जानें आपके शहर में कितने का हुआ पेट्रोल- डीजल
Petrol- Diesel Price Today 7 August 2026: आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कितना बदलाव है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार रेट लिस्ट दी गई है.
Petrol- Diesel Price Today 7 August 2026: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें लंबे समय से स्थिर बनी हुई हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि जब क्रूड ऑयल महंगा या सस्ता होता है, तो पेट्रोल-डीजल के दाम रोज क्यों नहीं बदलते और आज आपके शहर में पेट्रोल- डीजल किस रेट से मिल रहे हैं, आइए जानते हैं.
क्यों नहीं बदल रहे पेट्रोल-डीजल के दाम?
पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ कच्चे तेल के भाव पर निर्भर नहीं करती है. इसमें एक्साइज ड्यूटी, राज्य सरकारों का VAT, डीलर कमीशन, ट्रांसपोर्ट खर्च और दूसरी लागत भी शामिल होती है. इसलिए क्रूड ऑयल में हल्की बढ़त या गिरावट का असर तुरंत ग्राहकों तक नहीं पहुंचता है.
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पेट्रोल की रेट लिस्ट-
|शहर का नाम
|पेट्रोल का भाव
|अहमदाबाद
|₹102.15
|बैंगलोर
|₹111.68
|चेन्नई
|₹107.76
|गुडगाँव
|₹102.97
|हैदराबाद
|₹115.69
|जयपुर
|₹113.19
|कोलकाता
|₹113.51
|लखनऊ
|₹101.86
|मुंबई
|₹111.21
|नई दिल्ली
|₹102.12
|नोएडा
|₹101.96
|पुणे
|₹112.02
डीजल की रेट लिस्ट-
|अहमदाबाद
|₹98.27
|बैंगलोर
|₹99.56
|चेन्नई
|₹99.55
|गुडगाँव
|₹95.64
|हैदराबाद
|₹103.82
|जयपुर
|₹98.25
|कोलकाता
|₹99.82
|लखनऊ
|₹95.36
|मुंबई
|₹97.83
|नई दिल्ली
|₹95.2
|नोएडा
|₹95.44
|पुणे
|₹98.66
क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं और सरकार टैक्स में बदलाव करती है, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है. वहीं, अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो कीमतें बढ़ने की संभावना भी रहती है.
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हर दिन क्यों जारी होते हैं नए रेट?
तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट करती हैं. भले ही कीमतों में बदलाव न हो, लेकिन हर दिन नई सूची जारी की जाती है ताकि बाजार की स्थिति के अनुसार जरूरत पड़ने पर तुरंत बदलाव किया जा सके.