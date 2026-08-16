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हिंदी न्यूज़बिजनेसReal Estate: जिन्ना ने अपना दिल्ली वाला घर किसे बेचा था? आज कितनी है उसकी कीमत?

Real Estate: जिन्ना ने अपना दिल्ली वाला घर किसे बेचा था? आज कितनी है उसकी कीमत?

Jinnah Delhi House: मोहम्मद अली जिन्नाह जिनका हाथ भारत के विभाजन में था, उनका दिल्ली वाला घर आज तक भी चर्चा का विषय है. इस घर को विभाजन के बाद किसने खरीदा और अब इसकी कितनी कीमत है, आइये जानें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 16 Aug 2026 08:46 PM (IST)
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Muhammad Ali Jinnah News: मोहम्मद अली जिन्ना, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. जिन्ना वही हैं, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया और खुद पाकिस्तानी हकूमत को शुरुआत में संभाला. हालांकि पाकिस्तान में बसने के से पहले सदियों जिन्ना और उनका परिवार भारत का ही हिस्सा रहे. क्या आप जानते हैं कि भारत में जिन्ना राजधानी दिल्ली में ही रहा करते थे, यहां उनका एक शानदार बंगला भी था. लेकिन अब इस बंगले का मालिक कौन है? इसकी कीमत कितनी होगी?

क्या हुआ जिन्ना के बंगले का?
जिन्ना का बंगला दिल्ली में अब्दुल कलाम रोड पर स्थित था, जिसका पहले नाम ऑरंगजेब रोड हुआ करता था. इसी रोड पर बंगला नंबर 10 जिन्ना का ही पूर्व निवास है. आजादी से कुछ साल पहले ही मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बंगला खरीदा था. 1938 में खरीदे गए इस बंगले की उस समय कीमत डेढ़ लाख रुपये थी, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने से पहले जिन्ना ने इस बंगले को बेच दिया था. 

किसको और कितने रुपये में बेचा था घर?
विभाजन के बाद अगस्त 1947 में जब जिन्ना पाकिस्तान में जाकर बसे, उस दौरान उन्होंने ये घर उस समय के बड़े बिजनेसमैन रामकृष्ण डालमिया को बेच दिया था. डालमिया, जिन्ना के अच्छे दोस्त थे और दोनों का काफी साथ में उठना बैठना था. ऐसे में जिन्ना ने घर का सौदा करीब 3-4 लाख रुपये में किया था. हालांकि घर की कीमत के सटीक साक्ष्य मौजूद नहीं हैं.

डालमिया ने भी बेच दिया था बंगला
रामकृष्ण डालमिया ने इस बंगले को खरीदने के बाद इसमें कुछ बदलाव नहीं करवाया, कई सालों तक ये बंगला उनके पास ही रहा, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो आर्थिक तंगी का शिकार होने लगे, तब उन्होंने इस बंगले को बेचने का मन बना लिया था. विभाजन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन डालमिया और नेहरू के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे. ऐस में डालमिया ने उस समय इस बंगले को नीदरलैंड सरकार को बेच दिया था.

डालमिया ने ये सौदा 5 लाख रुपये में किया था. जिसके बाद नीदरलैंड सरकार ने इस बंगले को अपने दूतावाब से तब्दील कर दिया. ये बंगला अब भी उसी जगह पर स्थित है और ये बेहद खूबसूरत है. उस सड़क से गुजरने वाले हर शख्स के लिए ये बंगला आकर्षण का केंद्र रहता है.

आज कितनी है कीमत?
साल 2018 में इस बंगले की तत्काल कीमत करीब 800 करोड़ रुपये बताई गई थी. लेकिन अब ये कीमत और भी ज्यादा बढ़कर 1000 से 1200 करोड़ रुपये हो गई होगी. हालांकि ये महज अंदाजा है, सटीक जानकारी बंगले के आकार के आधार पर तय होगी.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 16 Aug 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Real Estate Mohammad Ali Jinnah
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