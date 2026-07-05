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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी, बुकिंग से पहले जान लें आपके शहर में आज कितनी है कीमत

LPG Price Today: गैस सिलेंडर के ताजा रेट जारी, बुकिंग से पहले जान लें आपके शहर में आज कितनी है कीमत

LPG Price Today 5 July 2026: घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं. जानिए आज गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव हुआ है या नहीं और आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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LPG Price Today: अगर आप आज LPG सिलेंडर बुक कराने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. 5 जुलाई 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर पिछले तय रेट पर ही मिलेंगे. हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा की जाती है और फिलहाल 1 जुलाई को जारी किए गए रेट ही लागू हैं.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत

14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत इस महीने भी स्थिर रखी गई है. इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि उन्हें पहले जैसी ही कीमत पर गैस सिलेंडर मिलेगा. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में टैक्स और परिवहन लागत के कारण रेट में थोड़ा अंतर हो सकता है.

  • दिल्ली- 942.00 रुपये 
  • नोएडा- 939.50 रुपये 
  • मुंबई- 941.50 रुपये 
  • चेन्नई- 957.50 रुपये 
  • कोलकाता- 968.00 रुपये

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कमर्शियल सिलेंडर की कीमत

तेल कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹183.50 की कटौती की थी. इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट को राहत मिली है. दिल्ली में फिलहाल 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर ₹2,930 में मिल रहा है.

कैसे तय होती हैं LPG की कीमतें?

LPG सिलेंडर की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, आयात लागत, परिवहन खर्च और सरकारी नीतियां शामिल हैं. इन्हीं आधारों पर तेल कंपनियां हर महीने नई कीमतों का ऐलान करती हैं.

अपने शहर का रेट ऐसे करें चेक

अगर आप अपने शहर में घरेलू या कमर्शियल LPG सिलेंडर की सही कीमत जानना चाहते हैं, तो इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर लेटेस्ट रेट देख सकते हैं. वहां शहरवार कीमतें नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं.

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अगले बदलाव पर रहेगी नजर

फिलहाल 5 जुलाई को गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. अब उपभोक्ताओं की नजर अगले महीने की पहली तारीख पर रहेगी, जब तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर नई कीमतें जारी करेंगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Jul 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG 
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