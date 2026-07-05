LPG Price Today: अगर आप आज LPG सिलेंडर बुक कराने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. 5 जुलाई 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर पिछले तय रेट पर ही मिलेंगे. हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा की जाती है और फिलहाल 1 जुलाई को जारी किए गए रेट ही लागू हैं.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत

14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत इस महीने भी स्थिर रखी गई है. इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, क्योंकि उन्हें पहले जैसी ही कीमत पर गैस सिलेंडर मिलेगा. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में टैक्स और परिवहन लागत के कारण रेट में थोड़ा अंतर हो सकता है.

5 जुलाई को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज सस्ता हुआ या फिर नहीं बदले दाम

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत

तेल कंपनियों ने 1 जुलाई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹183.50 की कटौती की थी. इस फैसले से होटल, रेस्टोरेंट को राहत मिली है. दिल्ली में फिलहाल 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर ₹2,930 में मिल रहा है.

कैसे तय होती हैं LPG की कीमतें?

LPG सिलेंडर की कीमतें कई बातों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, आयात लागत, परिवहन खर्च और सरकारी नीतियां शामिल हैं. इन्हीं आधारों पर तेल कंपनियां हर महीने नई कीमतों का ऐलान करती हैं.

अपने शहर का रेट ऐसे करें चेक

अगर आप अपने शहर में घरेलू या कमर्शियल LPG सिलेंडर की सही कीमत जानना चाहते हैं, तो इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर लेटेस्ट रेट देख सकते हैं. वहां शहरवार कीमतें नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं.

सरकार ने 13% बढ़ाए प्याज खरीद के दाम, जानिए आपकी रसोई के बजट पर क्या होगा असर

अगले बदलाव पर रहेगी नजर

फिलहाल 5 जुलाई को गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. अब उपभोक्ताओं की नजर अगले महीने की पहली तारीख पर रहेगी, जब तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर नई कीमतें जारी करेंगी.