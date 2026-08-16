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हिंदी न्यूज़बिजनेसFDA एक्शन के बीच Blinkit के आइसक्रीम फ्रेजर में मिला जिंदा चूहा

FDA एक्शन के बीच Blinkit के आइसक्रीम फ्रेजर में मिला जिंदा चूहा

Blinkit Store: Blinkit के एक स्टोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर जिंदा चूहा दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Aug 2026 09:12 PM (IST)
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Blinkit News: अगर आप भी ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगाने के लिए Blinkit का इस्तेमाल करते हैं, तो यह मामला आपका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है. इन दिनों ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Blinkit के एक स्टोर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आइसक्रीम रखने वाले फ्रीजर के अंदर एक जिंदा चूहा नजर आ रहा है. हालांकि, यह मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण स्थित गोदरेज हिल इलाके का है.

बताया जा रहा है कि कुछ लोग आइसक्रीम खरीदने के लिए स्टोर पहुंचे थे, तभी उनकी नजर फ्रीजर के अंदर घूम रहे एक चूहे पर पड़ी. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसका वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया.

आइसक्रीम फ्रीजर में कैसे पहुंचा चूहा?

वायरल वीडियो में एक चूहा आइसक्रीम के स्टोरेज एरिया के आसपास घूमता नजर आ रहा है. आइसक्रीम एक ऐसी खाद्य वस्तु है जिसे आमतौर पर खरीदने के बाद सीधे खाया जाता है. ऐसे में उसके स्टोरेज एरिया में चूहे की मौजूदगी ने लोगों की चिंता को काफी ज्याद बढ़ा दी है. हालांकि, चूहा स्टोर के अंदर कैसे पहुंचा और खाद्य पदार्थों पर इसका कोई असर हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी आधिकारिक जांच के बाद ही सामने आ सकती है.

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महाराष्ट्र FDA पहले से कर रहा क्विक कॉमर्स स्टोर्स की जांच

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स से जुड़े स्टोर्स की जांच कर रहा है. इस अभियान में खाद्य पदार्थों के भंडारण, बिक्री, सफाई और कीट नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जांच की ना रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान के दौरान Blinkit, Zepto और Instamart से जुड़े कई प्रतिष्ठानों में कमियां सामने आई थीं. कुल 86 प्रतिष्ठानों की जांच के बाद 60 सुधार नोटिस जारी किए गए. इसके अलावा कुछ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए.

Blinkit के दूसरे स्टोर में भी मिलीं खामियां

महाराष्ट्र FDA की जांच के दौरान मुंबई के घाटकोपर स्थित एक Blinkit सुविधा केंद्र में भी कई कमियां सामने आने की बात कही गई थी. बताया जा रहा है कि अधिकारियों को यहां सफाई, कचरा प्रबंधन और पानी की निकासी से जुड़ी समस्याएं मिली थीं.

इसके अलावा जमे हुए खाद्य पदार्थों के लिए जरूरी तापमान को बनाए रखने में भी कमी पाई गई थी. निरीक्षण के दौरान कीटों की मौजूदगी, खराब फर्श और छत तथा खाद्य पदार्थों को सही तरीके से अलग-अलग न रखने जैसी कमियों का भी जिक्र किया गया था.

खाद्य पदार्थों के स्टोरेज में सफाई क्यों जरूरी?

क्विक कॉमर्स स्टोर्स में सामान को कम समय में ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है. ऐसे में खाद्य पदार्थों की साफ-सफाई, सही तापमान और कीट नियंत्रण का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. खासकर आइसक्रीम और दूसरे तैयार-खाने वाले उत्पादों के मामले में स्टोरेज की स्वच्छता बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्राहक इन्हें खरीदने के बाद सीधे खा सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Food Safety Maharashtra FDA Blinkit VIRAL VIDEO Blinkit Store
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