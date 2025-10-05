थोड़ी सी लापरवाही और सोने की खरीद पर हो सकता है बड़ा घाटा, इन 5 बातों का रखें ध्यान

Gold Buying Tips : देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का इंतजार सभी को हैं. इसके बाद वेडिंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में लोग सोना खरीदने का विचार करते हैं. अगर आप भी इस त्योहारी और वेडिंग सीजन में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो, इन बातों का ध्यान जरूर रखे. ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो. भारत में सोना खरीदना सांस्कृतिक रुप में भारतीयों से जुड़ा है. इसके अलावा भारतीय सोने को एक बेहतर निवेश का साधन भी मानते हैं, और किसी भी शुभ अवसर पर सोने की खरीदारी करते हैं.

अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ज्वेलर्स आपसे किसी तरह का हिडेन चार्ज ना लें और आपको फायदे वाली डील मिल सके.

1. अपने शहर के सोने का रेट पता करें

भारतीय बाजार में हर दिन सोने की कीमतों में बदलाव होता है. अलग- अलग शहरों में सोने के रेट में अंतर हो सकता है. इसलिए सोना खरीदने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट ऑनलाइन पता करें या लोकल ज्वेलरी से इसकी जानकारी लें.

2. मेकिंग चार्ज की जानकारी लें

सोने के गहनों के अलग-अलग डिजाइन के लिए ज्वेलर्स आपसे चार्ज करते हैं. गहने बनाने में लगी मेहनत के लिए मेकिंग चार्ज ली जाती है. अक्सर ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज पर छूट देते हैं और कई बार तो हर ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज अलग होते है. इसलिए सोना खरीदने से पहले सभी ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. आप मेकिंग चार्ज पर छूट की मांग भी कर सकते है.

3. हॉलमार्क और जीएसटी बिल के बिना सोना ना खरीदें

हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पहचान होती है. हॉलमार्क में बीआईएस का लोगो, सोने के कैरेट, HUID नंबर , ज्वेलर्स की पहचान और टेस्टिंग सेंटर का मार्क होता है. अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो इन 5 चीजों को जरूर जांचें. साथ ही ज्वेलर्स से जीएसटी बिल लेना ना भूलें.

4. सोने की प्योरिटी की जांच करें

सोने की प्योरिटी के लिए कैरेट की जांच करें. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, हालांकि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जाती. क्योंकि ये बहुत नरम होते है. 22 और 18 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है. इसलिए सोना खरीदारी से पहले सोने के कैरेट की जानकारी लें.

5. पक्का बिल मांगे

सोना खरीदते समय दुकानदार से पक्का बिल मांगे. जिसमें सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज, कैरेट, हॉलमार्क, बीआईएस का लोगो, HUID नंबर , ज्वेलर्स की पहचान और टेस्टिंग सेंटर का मार्क साफ-साफ लिखा होना चाहिए. ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो.

यह भी पढ़ें : टोल पर कैश पेमेंट करने वालों को झटका, FASTag नहीं है, तो सरकार का नया नियम जानें