हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकल खुल रहा है साल का चौथा सबसे बड़ा IPO, दांव लगाने से पहले फटाफट चेक करें GMP

कल खुल रहा है साल का चौथा सबसे बड़ा IPO, दांव लगाने से पहले फटाफट चेक करें GMP

Lenskart IPO: आईपीओ में 2,150 करोड़ रुपये के 5.35 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और लगभग 12.8 करोड़ इक्विटी शेयर OFS के जरिए बेचे जाएंगे. आईपीओ को लेकर प्राइमरी मार्केट में उत्साह बना हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 30 Oct 2025 07:53 AM (IST)
Preferred Sources

Lenskart IPO: आईवियर प्रोडक्ट्स बनाने वाली मशहूर कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) का आईपीओ कल यानी कि 31 अक्टूबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है. इसमें निवेश के लिए लिए 4 नवंबर तक बोली लगाई जा सकेगी. आईपीओ का इश्यू साइज 7,278.02 करोड़ रुपये है. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 382-402 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

आईपीओ में 2,150 करोड़ रुपये के 5.35 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और लगभग 12.8 करोड़ इक्विटी शेयर OFS के जरिए बेचे जाएंगे. लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के इक्विटी शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे. आईपीओ लिस्टिंग की तारीख 10 नवंबर, 2025 तय की गई है. आईपीओ के लिए एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, एवेंडस कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल और इंटेंसिव फिस्कल बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार है.

कितना है आईपीओ का GMP?

ग्रे मार्केट में लेंसकार्ट के आईपीओ ने खुलने से पहले गजब की एंट्री ली है. इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मजबूत बना हुआ है. आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 70 रुपये प्रति शेयर है. यानी ग्रे मार्केट में इसके शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 70 रुपये प्रति शेयर अधिक पर कारोबार कर रहे हैं.

सोमवार को प्राइस बैंड के ऐलान होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसके जीएमपी में शानदार तेजी देखने को मिली थी. उस दिन भी शेयर 75 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे, जो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 402 रुपये के मुकाबले 18.66 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है.लेंसकार्ट इस साल का अब तक का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ है. इससे पहले, टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च कर चुकी हैं. 

प्रोमोटर नेहा बंसल ने बेचा अपना हिस्सा

इस बीच, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के प्रमोटरों में से एक नेहा बंसल ने प्री-आईपीओ ऑफर में SBI म्यूचुअल फंड की दो स्कीम्स को 100 करोड़ रुपये के वैल्यू पर 0.15 परसेंट की हिस्सेदारी बेची है. यह लेनदेन आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 402 रुपये प्रति शेयर पर हुआ. इस ट्रांजैक्शन के पहले नेहा के पास कंपनी में 7.61 परसेंटकी हिस्सेदारी थी और अब 2.5 लाख इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर किए जाने के बाद उनकी अब कंपनी में हिस्सेदारी 7.46 परसेंट है. 

इसी लेनदेन के साथ SBI ऑप्टिमल इक्विटी फंड (AIF) और SBI इमर्जेंट फंड(AIF) ने 402 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के ट्रांसफर प्राइस पर निवेश किया. कंपनी ने लेंसकार्ट के 870,646 शेयर या 0.05 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी, जबकि SBI इमर्जेंट फंड ने 16,16,915 शेयर या 0.10 परसेंट हिस्सा खरीदा. इससे पहले,  23 अक्टूबर को जाने-माने निवेशक और डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी ने प्री-आईपीओ लेनदेन जरिए लेंसकार्ट में लगभग 90 करोड़ रुपये का निवेश किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेहा बंसल ने श्रीकांत आर. दमानी को 2,238,806 इक्विटी शेयर बेचे थे. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

सालभर में इतना बढ़ा कारोबार कि 165 परसेंट तक उछला प्रॉफिट, आज फोकस में रहेंगे कंपनी के शेयर

Published at : 30 Oct 2025 07:53 AM (IST)
Tags :
Lenskart Lenskart IPO LensKart IPO News Lenskart IPO GMP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
क्रिकेट
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
क्रिकेट
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
IND vs AUS सेमीफाइनल में कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन, फाइनल के टिकट के लिए आज जंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
यूपी पर मंडराया चक्रवाती तूफान मोंथा का साया! इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
विश्व
हैती समेत जमैका में कहर ढाने के बाद बहमास की तरफ बढ़ रहा मेलिसा तूफान! अब तक 25 की मौत, जानें ताजा हाल
हैती समेत जमैका में कहर ढाने के बाद बहमास की तरफ बढ़ रहा मेलिसा तूफान! अब तक 25 की मौत, जानें ताजा हाल
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल! छाया घना कोहरा, AQI 380 के पार, हो सकती है बारिश
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 9: धुआंधार कमाई के बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
9 दिन बाद भी ‘थामा’ की नहीं हो पाई साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री, जानें- चाहिए कितने करोड़?
ट्रेंडिंग
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
मैथिली ठाकुर को विदेश में मिली अपने साइज की जींस तो चेहरे पर दिखा गजब का ग्लो, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे- पुराना वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget