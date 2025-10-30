कल खुल रहा है साल का चौथा सबसे बड़ा IPO, दांव लगाने से पहले फटाफट चेक करें GMP

Lenskart IPO: आईवियर प्रोडक्ट्स बनाने वाली मशहूर कंपनी लेंसकार्ट (Lenskart) का आईपीओ कल यानी कि 31 अक्टूबर को लॉन्च होने के लिए तैयार है. इसमें निवेश के लिए लिए 4 नवंबर तक बोली लगाई जा सकेगी. आईपीओ का इश्यू साइज 7,278.02 करोड़ रुपये है. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 382-402 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

आईपीओ में 2,150 करोड़ रुपये के 5.35 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और लगभग 12.8 करोड़ इक्विटी शेयर OFS के जरिए बेचे जाएंगे. लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के इक्विटी शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे. आईपीओ लिस्टिंग की तारीख 10 नवंबर, 2025 तय की गई है. आईपीओ के लिए एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, एवेंडस कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल और इंटेंसिव फिस्कल बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईपीओ रजिस्ट्रार है.

कितना है आईपीओ का GMP?

ग्रे मार्केट में लेंसकार्ट के आईपीओ ने खुलने से पहले गजब की एंट्री ली है. इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मजबूत बना हुआ है. आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 70 रुपये प्रति शेयर है. यानी ग्रे मार्केट में इसके शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 70 रुपये प्रति शेयर अधिक पर कारोबार कर रहे हैं.

सोमवार को प्राइस बैंड के ऐलान होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसके जीएमपी में शानदार तेजी देखने को मिली थी. उस दिन भी शेयर 75 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे थे, जो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 402 रुपये के मुकाबले 18.66 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है.लेंसकार्ट इस साल का अब तक का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ है. इससे पहले, टाटा कैपिटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च कर चुकी हैं.

प्रोमोटर नेहा बंसल ने बेचा अपना हिस्सा

इस बीच, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के प्रमोटरों में से एक नेहा बंसल ने प्री-आईपीओ ऑफर में SBI म्यूचुअल फंड की दो स्कीम्स को 100 करोड़ रुपये के वैल्यू पर 0.15 परसेंट की हिस्सेदारी बेची है. यह लेनदेन आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 402 रुपये प्रति शेयर पर हुआ. इस ट्रांजैक्शन के पहले नेहा के पास कंपनी में 7.61 परसेंटकी हिस्सेदारी थी और अब 2.5 लाख इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर किए जाने के बाद उनकी अब कंपनी में हिस्सेदारी 7.46 परसेंट है.

इसी लेनदेन के साथ SBI ऑप्टिमल इक्विटी फंड (AIF) और SBI इमर्जेंट फंड(AIF) ने 402 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के ट्रांसफर प्राइस पर निवेश किया. कंपनी ने लेंसकार्ट के 870,646 शेयर या 0.05 परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी, जबकि SBI इमर्जेंट फंड ने 16,16,915 शेयर या 0.10 परसेंट हिस्सा खरीदा. इससे पहले, 23 अक्टूबर को जाने-माने निवेशक और डीमार्ट के फाउंडर राधाकिशन दमानी ने प्री-आईपीओ लेनदेन जरिए लेंसकार्ट में लगभग 90 करोड़ रुपये का निवेश किया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेहा बंसल ने श्रीकांत आर. दमानी को 2,238,806 इक्विटी शेयर बेचे थे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

सालभर में इतना बढ़ा कारोबार कि 165 परसेंट तक उछला प्रॉफिट, आज फोकस में रहेंगे कंपनी के शेयर