सालभर में इतना बढ़ा कारोबार कि 165 परसेंट तक उछला प्रॉफिट, आज फोकस में रहेंगे कंपनी के शेयर

PB Fintech Q2 Result: इंश्योरेंस मार्केटप्लेस पॉलिसीबाजार (Policybazaar) और क्रेडिट प्लेटफॉर्म (Paisabazaar) की पेरेंट कंपनी पीबी फिनटेक (PB Fintech) ने बुधवार को अपने तिमाही नतीजे का ऐलान कर दिया. कारोबारी साल 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 165 परसेंट का तगड़ा उछाल आया.

कंपनी के इंश्योरेंस बिजनेस के मजबूत ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार के चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 135 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले 51 करोड़ था. कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू भी 38.2 परसेंट की शानदार बढ़त के साथ पिछले एक साल के मुकाबले 1,613 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,167 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA भी एक साल पहले के 7.8 करोड़ के नुकसान के मुकाबले सुधरकर 97.6 करोड़ हो गया.

कितना बढ़ा कंपनी का रेवेन्यू?

कंपनी ने बताया कि इंश्योरेंस प्रीमियम भी साल-दर-साल 40 परसेंट बढ़कर 7,605 करोड़ हो गया. ऑनलाइन प्रोटेक्शन बिजनेस में 44 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई और हेल्थ इंश्योरेंस में 60 परसेंट का उछाल आया. वहीं, कंपनी को प्रॉफिट कराने में अहम भूमिका रखने वाले रिन्यूअल और ट्रायल रेवेन्यू भी 39 परसेंट बढ़कर 774 करोड़ हो गया.

PB Fintech का कोर इंश्योरेंस रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 36 परसेंट बढ़ा, लेकिन क्रेडिट से होने वाले रेवेन्यू 22 परसेंट तक घटा. हालांकि, इसमें सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं. कंपनी का इंश्योरेंस कस्टमर सैटिस्फेक्शन स्कोर 90.5 परसेंट पर बरकरार रहा, जो सेवा में लगातार बेहतरी को दर्शाता है.

UAE बिजनेस में भी दिखा ग्रोथ

कंपनी का एजेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पीबी पार्टनर्स 380,000 से अधिक सलाहकारों के साथ 19,000 पिन कोड के नेटवर्क को कवर करता है. यह देश के 99 परसेंट पोस्टल नेटवर्क को भी कवर करता है. कंपन छोटे शहरों में लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है. कंपनी का UAE बिजनेस मुख्य रूप से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर फोकस्ड है. इसके भी प्रीमियम में 64 परसेंट का उछाल आया. सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल जैसे निवेशकों द्वारा समर्थित पीबी फिनटेक ने कहा कि उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल के 4 परसेंट से बढ़कर 8 परसेंट हो गया.

