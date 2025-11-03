Lenskart IPO ने मचाई धूम! दूसरे दिन भी गजब की दिलचस्पी, दांव लगाने को बचा अब बस एक दिन

Lenskart IPO: आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट (Lenskart) के आईपीओ का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन भी इसे लेकर निवेशकों में अच्छी-खासी दिलचस्पी देखी जा रही है. पहले दिन इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है. दूसरे दिन अब तक लगभग 1.5 गुना (146 प्रतिशत) बुक किया जा चुका है.

NSE पर सुबह 11.15 बजे उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के 9.98 करोड़ शेयरों के मुकाबले 14.6 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं. रिटेल निवेशकों ने इसे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया. इन्होंने अपने रिजर्व्ड हिस्से को 2 गुना (224 परसेंट) से अधिक बुक किया. क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स (QIB) ने अपने लिए रखे गए हिस्से को 1.4 गुना (142 परसेंट) सब्सक्राइब किया है, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूश्नल इंवेस्टर्स (NII) ने अपना हिस्सा पूरा (102 प्रतिशत) बुक कर लिया है.

कब तक है लिस्टिंग की उम्मीद?

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल दोनों है. कंपनी 2150 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी कर और OFS विंडो के तहत 12.75 करोड़ शेयर बेचकर 7278 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपना IPO लॉन्च किया है। यह IPO 31 अक्टूबर से खुला है.

निवेशक 4 नवंबर तक इसमें पैसा लगा सकेंगे. 382-402 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर कंपनी लगभग 70,000 करोड़ रुपये का वैल्यूएशन चाहती है. निवेशकों को कम से कम 37 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे, जिसके लिए 14,874 रुपये का निवेश करना जरूरी है और उसके बाद इसके मल्टीपल में बोली लगा सकेंगे. शेयर 5 नवंबर को अलॉट किए जा सकते हैं और लिस्टिंग 10 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों में होने की उम्मीद है.

कितना है GMP?

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ के लिए लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 85 रुपये है, जो 402 रुपये के इश्यू प्राइस से 21.14 परसेंट ज्यादा है. इससे पता चलता है कि आईपीओ स्टॉक एक्सचेंजों पर लगभग 487 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. आईपीओ खुलने से पहले जीएमपी लगभग 11.9 परसेंट था और अब यह बढ़कर 21 परसेंट के पार चला गया है, जो कंपनी को लेकर निवेशकों में बने उत्साह का संकेत है.

