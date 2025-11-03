हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसLenskart IPO ने मचाई धूम! दूसरे दिन भी गजब की दिलचस्पी, दांव लगाने को बचा अब बस एक दिन

Lenskart IPO ने मचाई धूम! दूसरे दिन भी गजब की दिलचस्पी, दांव लगाने को बचा अब बस एक दिन

Lenskart IPO: दूसरे दिन भी लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर गजब का क्रेज दिख रहा है. दूसरे दिन अब तक लगभग 1.5 गुना (146 प्रतिशत) बुक किया जा चुका है. रिटेल निवेशकों ने इसे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 03 Nov 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

Lenskart IPO: आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट (Lenskart) के आईपीओ का आज दूसरा दिन है. दूसरे दिन भी इसे लेकर निवेशकों में अच्छी-खासी दिलचस्पी देखी जा रही है. पहले दिन इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है. दूसरे दिन अब तक लगभग 1.5 गुना (146 प्रतिशत) बुक किया जा चुका है.

NSE पर सुबह 11.15 बजे उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कंपनी के 9.98 करोड़ शेयरों के मुकाबले 14.6 करोड़ से अधिक शेयरों के लिए बोलियां लगाई गईं. रिटेल निवेशकों ने इसे सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया. इन्होंने अपने रिजर्व्ड हिस्से को 2 गुना (224 परसेंट) से अधिक बुक किया. क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूश्नल बायर्स (QIB) ने अपने लिए रखे गए हिस्से को 1.4 गुना (142 परसेंट) सब्सक्राइब किया है, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूश्नल इंवेस्टर्स (NII) ने अपना हिस्सा पूरा (102 प्रतिशत) बुक कर लिया है.

कब तक है लिस्टिंग की उम्मीद? 

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर-फॉर-सेल दोनों है. कंपनी 2150 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी कर और OFS विंडो के तहत 12.75 करोड़ शेयर बेचकर 7278 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपना IPO लॉन्च किया है। यह IPO 31 अक्टूबर से खुला है.

निवेशक 4 नवंबर तक इसमें पैसा लगा सकेंगे. 382-402 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड पर कंपनी लगभग 70,000 करोड़ रुपये का वैल्यूएशन चाहती है. निवेशकों को कम से कम 37 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे, जिसके लिए 14,874 रुपये का निवेश करना जरूरी है और उसके बाद इसके मल्टीपल में बोली लगा सकेंगे. शेयर 5 नवंबर को अलॉट किए जा सकते हैं और लिस्टिंग 10 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों में होने की उम्मीद है.   

कितना है GMP? 

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस के आईपीओ के लिए लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 85 रुपये है, जो 402 रुपये के इश्यू प्राइस से 21.14 परसेंट ज्यादा है. इससे पता चलता है कि आईपीओ स्टॉक एक्सचेंजों पर लगभग 487 रुपये पर लिस्ट हो सकता है. आईपीओ खुलने से पहले जीएमपी लगभग 11.9 परसेंट था और अब यह बढ़कर 21 परसेंट के पार चला गया है, जो कंपनी को लेकर निवेशकों में बने उत्साह का संकेत है. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

स्टार्टअप कंपनियों की धूम! आईपीओ के जरिए कंपनियां कर रहीं मोटी कमाई, कतार में अभी कई और भी

Published at : 03 Nov 2025 02:16 PM (IST)
Tags :
Lenskart IPO Lenskart IPO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
जनरल नॉलेज
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
शिक्षा
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget