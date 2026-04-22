DA Hike Implemented: लागू हो गया महंगाई भत्ता, सरकार ने जारी किया आदेश, एरियर का भी होगा भुगतान
DA Hike Implemented: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी इजाफा करने की घोषणा की थी. आज महंगाई भत्ते को लागू कर दिया गया है. इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा.
DA Hike Implemented by Govt: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है. वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे यह 58% से बढ़कर अब 60% हो गया है. ये नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी.
वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर विभाग द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार, इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी.
इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो उसे हर महीने लगभग 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे.
यह बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों की आय में थोड़ी राहत देने वाली मानी जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL