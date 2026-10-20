Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज से भारत-न्यूजीलैंड डील लागू, बिजनेस-जॉब और पढ़ाई को लेकर क्या बदलेगा?

आज से भारत-न्यूजीलैंड डील लागू, बिजनेस-जॉब और पढ़ाई को लेकर क्या बदलेगा?

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता आज यानी 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है. इससे भारतीय सामानों पर आयात शुल्क खत्म होगा और कारोबारियों, छात्रों व कुशल पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Oct 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है. अगर आप भारत और न्यूजीलैंड में कारोबार करने, विदेश में पढ़ाई करने या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आपके लिए अहम हो सकता है. इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को न्यूजीलैंड में अपने उत्पाद बेचने के नए अवसर मिलेंगे. वहीं, छात्रों और कुशल पेशेवरों के लिए भी वहां पढ़ाई करने और काम करने के नए रास्ते खुलेंगे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड डील से कारोबार, नौकरी और पढ़ाई के क्षेत्र में क्या-क्या बदलाव होंगे.

भारतीय कारोबारियों को क्या होगा फायदा?

न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म करेगा, जिससे भारतीय सामान वहां कम लागत पर पहुंच सकेगा. इसके अलावा कपड़ा, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के सामान, कालीन, सिरेमिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल के पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को भी नए अवसर मिल सकते हैं.

भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में कारोबार बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे. हालांकि, कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के नियमों, जरूरी प्रमाणपत्रों की लागत, माल ढुलाई के खर्च और लंबी शिपिंग अवधि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

न्यूजीलैंड में पढ़ाई और नौकरी के क्या हैं अवसर?

भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड में पढ़ाई के दौरान हर सप्ताह 20 घंटे तक काम करने की इजाजत होगी. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने वाले पात्र छात्रों को तीन साल के पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा का फायदा भी मिल सकता है. डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पात्र छात्रों के लिए चार साल के पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा का प्रावधान रखा गया है. इससे छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड में काम करने का अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.

आईटी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले योग्य पेशेवरों को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इस समझौते के तहत एक समय में अधिकतम 5,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को तीन साल तक अस्थायी रोजगार का अवसर मिल सकता है. इसके अलावा वर्क एंड हॉलिडे योजना के तहत हर साल अधिकतम 1,000 युवा भारतीय न्यूजीलैंड में 12 महीने तक रहकर काम कर सकेंगे.

भारत को कितना निवेश मिलने की उम्मीद है?

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार करीब 1.23 अरब डॉलर रहा. इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को लगभग 651.8 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि करीब 575.9 मिलियन डॉलर का आयात किया.

इस समझौते में न्यूजीलैंड की ओर से अगले 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य भी रखा गया है. हालांकि, GTRI के मुताबिक, पिछले 25 सालों में न्यूजीलैंड का भारत में कुल निवेश 1 अरब डॉलर से भी कम रहा है. ऐसे में निवेश के इस लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है.

एयर इंडिया-इंडिगो की संसद में पेशी, फ्लाइट लेट और सेफ्टी पर होंगे सवाल

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Trade Deal India New Zealand FTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
20 अक्टूबर को कितने में मिल रहा गैस सिलेंडर? दिल्ली से पटना तक जानें ताजा रेट
20 अक्टूबर को कितने में मिल रहा गैस सिलेंडर? दिल्ली से पटना तक जानें ताजा रेट
बिजनेस
फ्लाइट टिकट के दामों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, सरकार का बड़ा बयान
फ्लाइट टिकट के दामों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, सरकार का बड़ा बयान
बिजनेस
एयर इंडिया-इंडिगो की संसद में पेशी, फ्लाइट लेट और सेफ्टी पर होंगे सवाल
एयर इंडिया-इंडिगो की संसद में पेशी, फ्लाइट लेट और सेफ्टी पर होंगे सवाल
बिजनेस
Gold Silver Price: 1.5 लाख के पार हुआ सोना, चांदी ने भी किया बजट टाइट, दशहरे के बाद क्या और बढ़ेंगे दाम?
1.5 लाख के पार हुआ सोना, चांदी ने भी किया बजट टाइट, दशहरे के बाद क्या और बढ़ेंगे दाम?
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RSS के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'आने वाले समय में भी देश...'
RSS के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'आने वाले समय में भी देश...'
दिल्ली NCR
Dussehra 2026: दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक पर नजर, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
सौरव दास-आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत क्यों बढ़ाई, कोर्ट ने कहा- 'साफ पता चलता है कि...'
बॉलीवुड
Box Office Clash: 23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 'उड़ता तीर' से 'तू है मेरी किरण' तक 8 धांसू फिल्में
23 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर महाक्लैश, रिलीज होंगी 8 धांसू फिल्में
क्रिकेट
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विराट-गंभीर की दोस्ती करवानी है, BCCI ने इस वजह से प्रज्ञान ओझा को बनाया चीफ सेलेक्टर
विश्व
आज भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, जयशंकर से करेंगे मुलाकात, जानें शेड्यूल
आज भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो, जयशंकर से करेंगे मुलाकात, जानें शेड्यूल
दिल्ली NCR
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
रेप पीड़िता को 31वें हफ्ते में गर्भपात की इजाजत, दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
शिक्षा
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
NEET UG स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे दर्ज कराएं आपत्ति
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget