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फ्लाइट टिकट के दामों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, सरकार का बड़ा बयान

सस्ते हवाई किराए का इंतजार कर रही जनता को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. सरकार ने कहा है कि फ्लाइट टिकट के दामों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हालांकि इमरजेंसी की स्थिति में किराए पर कैप लगाई जा सकती है.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 20 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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त्योहारी सीजन में फ्लाइट्स के दाम आसमान पर है. सरकार से लगातार टिकट के दामों पर कैप लगाने की मांग हो रही है. अब सरकार ने साफ कहा है कि आम दिनों में हवाई टिकट के दामों पर कोई कंट्रोल नहीं लगेगा. एयरलाइंस अभी जैसे डिमांड-सप्लाई के हिसाब से किराया तय करती हैं, वैसे ही करती रहेंगी.

हालांकि सरकार ने बताया है कि सरकार नया हवाई किराया नियम बना रही है, उसमें एक पावर रहेगी, अगर बाढ़, भूकंप, कोरोना जैसी इमरजेंसी या कोई बड़ी आपदा आए तो सरकार टिकट के दाम पर कैप लगा सकेगी, ताकि आम लोग लूटे न जाएं.

एयरलाइन शेयरों में भारी गिरावट

इकॉनोमिक टाइम्स से बातचीत में सरकार के बड़े अधिकारी ने कहा है, ''मांग और आपूर्ति के आधार पर हवाई किराए तय करने वाली मुक्त बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की सरकार की कोई योजना नहीं है.'' इस घोषणा से अब एयरलाइन मूल्य निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप की अटकलें तेज हो गईं और एयरलाइन शेयरों में भारी गिरावट आई.

भारत के विमानन नियामक 'डीजीसीए' (DGCA) के नए नियम के अनुसार, सभी एयरलाइंस को अपना किराया ढांचा एक महीने पहले जमा करना होगा और इसे अपनी वेबसाइटों पर भी दिखाना होगा. डीजीसीए इस बात पर नज़र रखेगा कि कोई भी एयरलाइन जमा की गई अधिकतम सीमा से ज़्यादा किराया न वसूले.

पिछले हफ्ते पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि सरकार हवाई किराए को सही और बजट में रखने की पूरी कोशिश कर रही है. हालांकि, हवाई ईंधन की बदलती कीमतों की वजह से ऐसा कर पाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है.

हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी हवाई किराए में लूट और हिडन चार्ज पर केस चल रहा है और सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 2 हफ्ते में नए नियम पब्लिश होंगे. मतलब नॉर्मल टाइम में बाजार तय करेगा, इमरजेंसी में सरकार बचाएगी.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 11:39 AM (IST)
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