20 अक्टूबर को कितने में मिल रहा गैस सिलेंडर? दिल्ली से पटना तक जानें ताजा रेट

घर का बजट बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी काफी मायने रखती है. महीने की शुरुआत में गैस के दाम बदलते हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी आज यानी 20 अक्टूबर को LPG सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले अपने शहर का ताजा रेट जान लीजिए.

बता दें कि फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इस महीने कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे कारोबारों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं.

आज घरेलू सिलेंडर का क्या है भाव?

घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत फिलहाल स्थिर है. दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 942 रुपए का मिल रहा है. मुंबई में इसकी कीमत 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए है.

कमर्शियल गैस सिलेंडर कितने का है?

घरेलू उपभोक्ताओं को इस महीने राहत मिली है, लेकिन कारोबारियों को कमर्शियल LPG सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. 1 अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 62.50 रुपए बढ़कर 2810 रुपए हो गई. मुंबई में इसमें 63.50 रुपए, कोलकाता में 70 रुपए और चेन्नई में 66.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है.

कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है. ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि खाने-पीने की चीजों के दाम तुरंत बढ़ ही जाएंगे.

पटना में दिल्ली तक क्या है रेट?

LPG की कीमत हर शहर में एक जैसी नहीं होती है. जैसी पटना में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,031.50 रुपए है, जबकि दिल्ली में यही सिलेंडर 942 रुपए का है. यानी दोनों शहरों के भाव में करीब 89.50 रुपए का अंतर है. इसलिए सिलेंडर बुक करने से पहले अपने शहर का रेट देखना जरूरी है.

सिलेंडर के दाम कब बदलते हैं?

तेल कंपनियां आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. घरेलू सिलेंडर के दाम कई बार लगातार कुछ महीनों तक स्थिर रहते हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में ज्यादा बार बदलाव देखने को मिलता है.

नेपाल ने भारतीय बिस्किट पर लगाया बैन, PriyaGold को स्टॉक हटाने का आदेश