जहां इलाज-वहीं बीमारी! एक्सपायर्ड खाना खाना खिला रहा बेंगलुरु का अपोलो अस्पताल, पड़ी रेड

Food Safety News: महाराष्ट्र हो या बेंगलुरू या फिर उत्तर प्रदेश, देश के कई राज्यों में इन दिनों फूट सेफ्टी डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ रेड चल रही है. पहले फूड स्टोर्स, फिर फाइव स्टार होटल और अब प्राइवेट अस्पतालों में भी खाने की शुद्धता को लेकर रेड शुरू हो गई है. ताजा मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू का है, जहां कर्नाटक की फूड सेफ्टी डिविजन ने मशहूर अपोलो अस्पताल के किचन पर रेड मारी है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फूड सेफ्टी डिवीजन की टीम ने अपोलो हॉस्पिटल की किचन की जांच की. जांच के दौरान अधिकारियों को एक्सपायर्ड सूजी, आइसिंग शुगर, मैदा और कई बेकरी प्रोडक्ट्स कंटेनरों में रखे मिले. अधिकारियों को किचन में कई दूसरे एक्सपायर्ड सामान भी मिले.

एक्सपायर्ड सामानों में क्या-क्या शामिल?

एक्सपायर्ड सामानों में मिक्सचर के 4 पैकेट और पानी पुरी के 9 पैकेट शामिल हैं. टीम को बासी ब्रेड भी मिली है. इसके अलावा मेथी के 5 पैकेट, करीब 30 किलो फ्राइड ग्राम के 6 पैकेट, 30 किलो हरे मटर का 1पैकेट और 30 किलो मूंग दाल के 5 पैकेट भी मिले.

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बेंगलुरु में तेज हुई फूड सेफ्टी जांच

ये कार्रवाई बेंगलुरु में चल रहे फूड सेफ्टी अभियान के तहत की जा रही है. इस अभियान में बड़े होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी जगहों की किचन में खाने की चीजों की जांच की जा रही है. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खाडर ने पहले कहा था कि जांच किसी भी संस्थान को देखकर नहीं रोकी जाएगी. लोगों की सेहत को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी.

ये जांच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और फूट सेफ्टी स्टैंडर्ड रिगुलेशन 2011 के अनुसार की जा रही है. फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फूड बिजनेस ऑपरेटरों को नियमों का सख्ती से पालन करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं. नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

लग्जरी होटल भी जांच के दायरे में

इससे पहले बेंगलुरु के कई बड़े लग्जरी होटल और रिसॉर्ट में भी जांच की गई थी. फोर सीज़न्स और शांगरी-ला समेत कुछ जगहों पर एक्सपायर्ड दूध, खराब मीट और दूसरी कमियां मिली थीं. अब हॉस्पिटल की किचन में एक्सपायर्ड सामान मिलने से साफ है कि फूड सेफ्टी के नियम सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट के लिए नहीं हैं. हॉस्पिटल जैसे संस्थानों को भी खाने की चीजों की क्वालिटी और सफाई से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है.

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