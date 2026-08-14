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हिंदी न्यूज़बिजनेसकौन चला रहा ट्रंप का शेयर बाजार? अरबों रुपये के संदिग्ध लेनदेन पर डेमोक्रेट्स ने उठाए सवाल

कौन चला रहा ट्रंप का शेयर बाजार? अरबों रुपये के संदिग्ध लेनदेन पर डेमोक्रेट्स ने उठाए सवाल

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टॉक पोर्टफोलियो पर अमेरिकी राजनीति में भूचाल आया हुआ है. 3500 से अधिक संदिग्ध सौदों को लेकर डेमोक्रेट्स ने मोर्चा खोल दिया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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  • ट्रंप ने आरोपों को नकारा, कहा निवेश स्वचालित प्रबंधित हैं.

Donald Trump Stock Investment: डेमोक्रेटिक सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन और प्रतिनिधि रॉबर्ट गार्सिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्टी लिखी है, जिसमें उनसे अपने मनी मैनेजर्स के नामों का खुलासा करने के लिए कहा गया है. चिट्ठी में ट्रंप से यह पूछा गया है कि उनके स्टॉक पोर्टफोलियो को कौन मैनेज करता है और पद पर रहते हुए किए गए दर्जनों ट्रेड में उनकी क्या भूमिका रही है. 

डेमोक्रेट्स के क्या हैं आरोप?

बुधवार को भेजे गए 17 पेज के एक पत्र में इन सांसदों 30 से ज्यादा ऐसे ट्रेड को लेकर सवाल उठाए हैं,  जो उनके मुताबिक सरकार की घोषणाओं या ट्रंप के उन बयानों से पहले हुए थे जिनसे बाज़ार में हलचल मचने की उम्मीद थी. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 के शुरुआती तीन महीनों में ट्रंप के खातों से 3500 से अधिक स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुई है. यानी कि हर दिन के हिसाब से लगभग 50 शेयरों का लेनदेन हुआ है. आरोप है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा सरकारी नीतियों या बड़े फैसलों की घोषणा से पहले ये स्टॉक्स खरीदे या बेचे गए हैं. 

खास तौर पर जिन लेन-देन का जिक्र किया गया है, उनमें 6 जनवरी को Nvidia और AMD के स्टॉक की खरीद शामिल है. यह खरीद ठीक उस समय के पहले हुई थी, जब ट्रंप प्रशासन ने चीन को इन कंपनियों की चिप्स के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील देने के उपायों की घोषणा की थी. सांसदों ने 10 फरवरी को Axon Enterprises के स्टॉक की खरीद का भी जिक्र किया, जो Immigration and Customs Enforcement (ICE) द्वारा 220 मिलियन डॉलर के Taser कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा से लगभग दो हफ्ते पहले हुई थी.

ट्रंप ने क्या दी सफाई?

अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए ट्रंप पहले ही कह चुके हैं उनके पैसे को फंड्स मैनेज करते हैं और वे अपने इन्वेस्टमेंट को संभालने वाले संस्थानों से बातचीत नहीं करते हैं. ट्रंप ने जुलाई में कहा था, "मेरे पैसे को फंड्स मैनेज करते हैं. वे मेरे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और मैं उनसे बात नहीं करता.''

कौन रखता है ट्रंप के ट्रेडिंग का हिसाब-किताब?

ट्रंप की संपत्तियों और स्टॉक्स का प्रबंधन एक 'रिवोकेबल ट्रस्ट' के तहत किया जाता है, जिसके एकमात्र ट्रस्टी उनके सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर हैं. एरिक ट्रंप ने कहा है कि उनके शेयर पोर्टफोलियो और निवेश पूरी तरह से 'डिस्क्रिप्शनरी अकाउंट' (ऐसे खाते जिनमें निवेश के फैसले का अधिकार मैनेजर के पास होता है) में रखे गए हैं, जिन्हें स्वतंत्र थर्ड-पार्टी संस्थाएं मैनेज करती हैं.

ट्रंप ऑर्गनाइजेशन ने यह कहते हुए उन पर लगाए गए आरोपों को 'राजनीतिक स्टंट' बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि ट्रंप खुद इन ट्रेडिंग के फैसलों में शामिल नहीं होते हैं. ये ऑटोमेटेड और डायरेक्ट इंडेक्सिंग रणनीतियों पर बेस्ड होते हैं. ट्रंप और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इन सौदों के बारे में कोई अग्रिम जानकारी नहीं होती है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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