अगस्त में इन तारीखों पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, देखें पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को देशव्यापी ड्राई डे रहेगा.

ईद-ए-मिलाद और थिरुवोणम पर 25/26 अगस्त को कुछ राज्यों में शराबबंदी.

सितंबर में जन्माष्टमी पर कुछ राज्यों में 4 तारीख को ड्राई डे.

गणेश चतुर्थी (14 सितंबर) पर महाराष्ट्र-कर्नाटक में, अनंत चतुर्दशी (25 सितंबर) पर महाराष्ट्र में ड्राई डे.

Dry Days in August 2026: अगस्त का महीना अभी चल ही रहा है. इस महीने में कई ऐसे मौके आएंगे, जब देश के कुछ हिस्सों में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी.

आमतौर पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'ड्राई डे' (शराब की बिक्री पर रोक वाला दिन) होता है, लेकिन स्थानीय सरकारों की सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग राज्यों और शहरों में अन्य तारीखें भी 'ड्राई डे' होंगी. 'ड्राई डे' वाले दिन शराब की दुकानें, वाइन स्टोर और शराब बेचने वाले अन्य रिटेल आउटलेट बंद रखने होते हैं. इस दौरान बार, पब और रेस्तरां पर भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहती है.

'ड्राई डे' का कब होता है ऐलान?

'ड्राई डे' की तारीखें सरकार द्वारा तय की जाती है. आमतौर पर इसका ऐलान राष्ट्रीय छुट्टियों, बड़े धार्मिक त्योहारों और अन्य खास मौकों पर की जाती है ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जा सके. पू

रे देश में आम तौर पर जिन दिनों 'ड्राई डे' (शराब की बिक्री पर रोक वाला दिन) होता है, उनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती शामिल हैं. केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी स्थानीय त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और चुनाव से जुड़े नियमों के आधार पर अतिरिक्त 'ड्राई डे' की घोषणा भी कर सकती हैं. कई बार चुनाव वाले दिन भी 'ड्राई डे' घोषित कर दिया जाता है.

अगस्त में कब-कब है 'ड्राई डे'?

15 अगस्त 2026 (शनिवार)- स्वतंत्रता दिवस: राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण इस दिन 'ड्राई डे' है. इस दौरान शराब की दुकानें और शराब बेचने वाले अन्य स्टोर बंद रहेंगे. बार, पब और रेस्टोरेंट में शराब बेचने और परोसने पर कानूनी रोक लगी रहेगी.

25/26 अगस्त 2026 (मंगलवार/बुधवार)- ईद-ए-मिलाद / मिलाद-उन-नबी और थिरुवोणम- ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है. यह इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने, रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है. स्थानीय सरकार की सूचनाओं के आधार पर, कुछ राज्यों और शहरों में ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) के मौके पर 25 अगस्त को 'ड्राई डे' हो सकता है. थिरुवोणम के चलते राज्य आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार केरल में इस दिन शराब की बिक्री पर रोक लगी रहेगी.

सितंबर में कब-कब है 'ड्राई डे'?

4 सितंबर जन्माष्टमी- स्थानीय आबकारी (excise) नोटिफ़िकेशन के आधार पर, कुछ राज्यों और शहरों में 'ड्राई-डे' (शराब की बिक्री पर रोक) के नियम लागू हो सकते हैं।

14 सितंबर (सोमवार)- गणेश चतुर्थी के मौके पर सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक में 'ड्राई डे' होगा.

25 सितंबर (शुक्रवार)- अनंत चतुर्दशी के कारण सिर्फ महाराष्ट्र में 'ड्राई डे' होगा.

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