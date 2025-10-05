हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसछंटनी के दौर में आई खुशखबरी! अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 9 करोड़ नौकरियां मिलेंगी

छंटनी के दौर में आई खुशखबरी! अगले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में 9 करोड़ नौकरियां मिलेंगी

आज पूरी दुनिया में लोगों की छंटनी हो रही है. लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे है. वहीं इसी बीच एक राहत की खबर आई है. इंटरनेशनल ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 9.1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

WTTC Report 2025 : एआई और नई टेक्नोलॉजी के आने से एक ओर जहां पूरी दुनिया में छंटनी हो रही है. लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं. वहीं, इस बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है. इंटरनेशनल ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में आने वाले 10 सालों में 9.1 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में आने वाले समय में बहार आ सकती है और नई नौकरियों के अवसर बन सकते हैं. 

क्या कहती है रिपोर्ट?

फ्यूचर ऑफ द ट्रैवल एंड टूरिज्म वर्कफोर्स नाम से जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि अगर लगातार बढ़ रही आबादी और व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो, ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 4.3 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की कमी हो जाएगी. इस कमी को भरने के लिए नए वर्कफोर्स की जरूरत होगी, जिसके कारण नई नौकरियों के अवसर बनेंगे. यह रिपोर्ट दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को फोकस में रख कर बनाया गया है. 

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि 2035 तक इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जरूरत और आपूर्ति के बीच 4.3 करोड़ लोगों का अंतर हो सकता है यानि कि जितने लोगों की जरूरत होगी, उतने कुशल लोग इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होंगे. जिसका सीधा असर बड़ी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बड़ी कमी चीन, भारत और यूरोपीय संघ में देखने को मिलेगी. एक ओर यूरोप के कई देशों की जीडीपी का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है. आज भी यूरोप वैश्विक पर्यटन के मामले में टॉप पर है. 

क्या है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (WTTC)?

WTTC, दुनिया भर में निजी ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़ी नीतियों और उनके आर्थिक व सामाजिक असर पर काम करने वाली एक संस्था है. वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल दुनिया के अलग अलग सरकारों के साथ यात्रा और पर्यटन के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करती है.

नई नौकरियों के लिए बनेगा अवसर

टूरिज्म वर्कफोर्स में कमी आने से यह नए अवसर भी लेकर आएगी. दुनिया भर में कुशल वर्कफोर्स की जरूरत होगी यानि कि अगर युवा पीढ़ी इस क्षेत्र के अनुसार आवश्यक स्किल्स हासिक करें तो भविष्य में उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं.

यह भी पढ़ें : छोटा निवेश, बड़ा फायदा; लाखों का कैपिटल बनाने कि लिए चाहिए बस 1000 रुपए

 

 

Published at : 05 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
WTTC Report 2025 Travel And Tourism Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
Advertisement

वीडियोज

भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Smriti Irani Ramp Walk: स्मृति Irani ने 25 साल बाद फिर किया Ramp Walk, स्वदेशी को दिया बढ़ावा
Bombay Times Fashion Week 2025: सितारों का जलवा, Janhvi-Varun की केमिस्ट्री ने ढाया कहर!
Bihar Elections: Voter List शुद्धिकरण में Bihar बना देश का मॉडल, EC की नई पहलें!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-बिहार तक में जमकर बरसेंगे बदरा, जानें अगले 7 दिनों तक देश में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
उत्तराखंड: SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ा मामला
क्रिकेट
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
कीड़ों से परेशान हुए खिलाड़ी, भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान मैदान हुआ धुआं-धुआं; तस्वीरों से सब हैरान
बॉलीवुड
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
'जन्नत' में जब हुस्न का जलवा बिखेरा तब 21 की थीं सोनल चौहान, अब 38 की उम्र में दिखती हैं ऐसी
इंडिया
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
बिहार में कब तक होंगे विधानसभा चुनाव? CEC ज्ञानेश कुमार ने कर दिया क्लीयर; SIR को लेकर कही ये बात
महाराष्ट्र
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर अलका लांबा बोलीं, 'सबकुछ ताक पर रखकर सिर्फ...'
भारत बनाम पाकिस्तान वीमेंस मैच पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
नन्ही बच्ची ने हाथी को झुककर किया प्रणाम तो गजराज ने बुजुर्गों की तरह दे डाला आशीर्वाद- वीडियो वायरल
शिक्षा
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
राहुल द्रविड़ या केएल राहुल, पढ़ाई-लिखाई के मामले में किसकी बीवी सबसे आगे?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget