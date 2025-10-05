छोटा निवेश, बड़ा फायदा; लाखों का कैपिटल बनाने कि लिए चाहिए बस 1000 रुपए

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसछोटा निवेश, बड़ा फायदा; लाखों का कैपिटल बनाने कि लिए चाहिए बस 1000 रुपए

भारत में पैसे निवेश करने के बहुत से विकल्प मौजूद है. अगर आप छोटी अमाउंट में बचत करते है तो आप इन स्कीम में निवेश कर सकते है. साथ ही समय के साथ लाखों का कैपिटल भी बना सकते है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 05 Oct 2025 02:28 PM (IST)
Best Investment Options India: अच्छी इनकम के सोर्स तलाशने की कोशिश करने के साथ- साथ पैसों को सही जगह निवेश करना भी बहुत जरूरी होता है. भारत में पैसे निवेश करने के बहुत से विकल्प मौजूद है. अगर आप छोटी अमाउंट में बचत करते हैं तो, आप इन स्कीम में निवेश कर सकते है. साथ ही समय के साथ लाखों का कैपिटल बना सकते है. आज हम जिन सेविंग स्कीम की बात करने वाले है, उसमें आप हर महीने 1000 रुपए से अपना इंवेस्टमेंट जर्नी शुरु कर सकते है. 

1.  म्यूचुअल फंड SIP

मार्केट विशेषज्ञों की मानें तो म्यूचुअल फंड SIP में सालाना 12 प्रतिशत तक का रिटर्न मिल सकता हैं. अगर आप छोटी-छोटी अमाउंट में लंबे समय तक निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो, म्यूचुअल फंड SIP आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. लंबे समय तक किए गए एसआईपी से आप लाखों रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं. SIP शेयर मार्केट जुड़ी स्कीम है और शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है. इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए और इसके बाद ही निवेश करना चाहिए.

2. पोस्ट ऑफिस में करें आवर्ती जमा(रिकरिंग डिपॉजिट)

पोस्ट ऑफिस में RD करना एक सेफ विकल्प हो सकता है. अगर आप अपने निवेश पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो यह स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकती है. इस स्कीम के तहत आप हर महीने अपने अनुसार राशि जमा कर सकते है. इसपर 6.7 प्रतिशत का ब्याज मिलता है, जो कई बैंक FD से बेहतर रिटर्न है.  इस योजना के तहत आपका पैसा सुरक्षित रहता है और इसमें जोखिम बहुत कम होता हैं.

3. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में करें निवेश

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) ऐसे निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता हैं.  PPF स्कीम में आप अपने अनुसार, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हर महीने जमा कर सकते हैं. जिसपर 7.1 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है. PPF स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है, जिसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं. छोटे निवेशकों, बिजनेसमैन, वर्किंग क्लास के लिए यह एक बेहतर रिटर्न देना वाला विकल्प हैं. साथ ही एक साल में 1.50 लाख तक के निवेश पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है. 

4. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आप अपनी बच्ची के भविष्य की जरूरतों के लिए निवेश करने की सोच रहे है तो आप  सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते है. इस योजना के तहत आपको 8.2 प्रतिशत की दर से रिटर्न मिलता है. 10 साल या उससे कम उम्र की बेटी के लिए आप इस योजना की शुरुआता कर सकते हैं. जिसके तहत आपको 15 सालों तक निवेश करना होगा और स्कीम 21 साल में मैच्योर होगी. इस स्कीम में आप सालान 250 रुपए से लेकर 1.50 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 05 Oct 2025 02:28 PM (IST)
